https://ria.ru/20241122/svo-1985210339.html
Российские ПВО за неделю сбили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow
Российские ПВО за неделю сбили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow - РИА Новости, 22.11.2024
Российские ПВО за неделю сбили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow
Российские средства ПВО за неделю сбили управляемую ракету "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 бомб Hammer, РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:58
2024-11-22T14:58
2024-11-22T14:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили управляемую ракету "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 бомб Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 16 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 648 самолетов, 283 вертолета, 36500 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19481 танк и другие боевые бронемашины.
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
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сша, великобритания, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Великобритания, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские ПВО за неделю сбили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow
МО: ПВО за неделю сбила пять ракет ATACMS, две ракеты Storm Shadow и 642 БПЛА