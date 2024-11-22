https://ria.ru/20241122/svo-1985210339.html

Российские ПВО за неделю сбили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow

Российские ПВО за неделю сбили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow - РИА Новости, 22.11.2024

Российские ПВО за неделю сбили пять ракет ATACMS и две Storm Shadow

Российские средства ПВО за неделю сбили управляемую ракету "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 бомб Hammer, РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:58

2024-11-22T14:58

2024-11-22T14:58

специальная военная операция на украине

сша

великобритания

франция

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891464630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e459b8e35d3bfd5261d42006d023254.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю сбили управляемую ракету "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 бомб Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 16 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 648 самолетов, 283 вертолета, 36500 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19481 танк и другие боевые бронемашины.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

сша

великобритания

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, великобритания, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)