https://ria.ru/20241122/svo-1985207924.html

ВСУ потеряли до 2620 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ потеряли до 2620 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 22.11.2024

ВСУ потеряли до 2620 военных в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за неделю потеряли до 2 620 военных, а также танк Leopard из Германии в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:46

2024-11-22T14:46

2024-11-22T14:59

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

германия

курская область

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2 620 военных, а также танк Leopard из Германии в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2 620 военнослужащих, семь танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 73 боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и три немецкие бронемашины Marder, американский бронетранспортер М113, 47 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html

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россия, вооруженные силы украины, германия, курская область