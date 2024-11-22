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ВСУ потеряли до 2620 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 22.11.2024 (обновлено: 14:59 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/svo-1985207924.html
ВСУ потеряли до 2620 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли до 2620 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 22.11.2024
ВСУ потеряли до 2620 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за неделю потеряли до 2 620 военных, а также танк Leopard из Германии в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:46
2024-11-22T14:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
германия
курская область
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2 620 военных, а также танк Leopard из Германии в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2 620 военнослужащих, семь танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 73 боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и три немецкие бронемашины Marder, американский бронетранспортер М113, 47 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
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россия, вооруженные силы украины, германия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Германия, Курская область
ВСУ потеряли до 2620 военных в зоне действий группировки "Север"

МО: группировка "Север" продолжает разгром формирований ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2 620 военных, а также танк Leopard из Германии в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2 620 военнослужащих, семь танков, в том числе танк Leopard производства ФРГ, 73 боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и три немецкие бронемашины Marder, американский бронетранспортер М113, 47 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
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