https://ria.ru/20241122/svo-1985207828.html
Группировка "Центр" отразила 68 контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила 68 контратак ВСУ - РИА Новости, 22.11.2024
Группировка "Центр" отразила 68 контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю отразили 68 атак, ВСУ потеряли более 2680 военнослужащих, две БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:49
2024-11-22T14:49
2024-11-22T14:50
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931929638_0:85:3032:1791_1920x0_80_0_0_a24805bb39b8464fdf3e176c37e30b54.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю отразили 68 атак, ВСУ потеряли более 2680 военнослужащих, две БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии, отразили 68 контратак ВСУ."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2680 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин "Казак", MaxxPro производства США и Kirpi турецкого производства, 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931929638_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_34f46a63d4c1f2e8e6cd58f2ad6e9972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила 68 контратак ВСУ
МО: группировка "Центр" отразила 68 контратак, ВСУ потеряли более 2680 военных