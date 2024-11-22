https://ria.ru/20241122/svo-1985207079.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 22.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Украинские формирования потеряли до 975 военнослужащих, семь танков в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:47

2024-11-22T14:47

2024-11-22T14:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

сша

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 975 военнослужащих, семь танков в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 975 военнослужащих, семь танков, в том числе Leopard производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, бронемашина HMMWV и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, сша, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире