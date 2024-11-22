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ВСУ потеряли четыре танка в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли четыре танка в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 22.11.2024
ВСУ потеряли четыре танка в зоне действий группировки "Юг"
"Южная" группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение девяти украинских бригадам и отразила 13 контратак, потери противника составили более 3 845... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:47
2024-11-22T14:47
2024-11-22T14:53
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ за неделю нанесла поражение девяти украинских бригадам и отразила 13 контратак, потери противника составили более 3 845 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отразили 13 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 16 по 22 ноября.В МО РФ также напомнили, что подразделения группировки "Юг" освободили Дальнее в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 3 845 военнослужащих, четыре танка, десять боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 51 автомобиль, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 западного производства. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241122/belousov-1985135162.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, США
ВСУ потеряли четыре танка в зоне действий группировки "Юг"
МО: ВСУ потеряли четыре танка в зоне действий группировки "Юг" и до 3845 военных