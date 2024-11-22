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Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 22.11.2024

Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре

Экипажи самоходных орудий 2С9 "Нона-С" костромских десантников уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в Часовом Яре в ДНР, видео предоставили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:10

2024-11-22T13:10

2024-11-22T13:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экипажи самоходных орудий 2С9 "Нона-С" костромских десантников уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в Часовом Яре в ДНР, видео предоставили в Минобороны РФ. По данным ведомства, артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" гвардейского костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ постоянно ведут боевую работу на часовярском направлении в ДНР. "В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки, разведчики-десантники обнаружили в одном из районов города взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что после уничтожения опорного пункта ВСУ на него зашли штурмовые подразделения костромских десантников и произвели его зачистку.

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Уничтожение опорного пункта ВСУ в Часовом Яре в ДНР экипажами самоходных орудий "Нона-С" Экипажи самоходных орудий "Нона-С" костромских десантников уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в Часовом Яре в ДНР, сообщили в Минобороны России, показав кадры 2024-11-22T13:10 true PT0M36S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии