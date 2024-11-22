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Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО - РИА Новости, 22.11.2024
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Надежные люди
 
11:20 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/svo-1985150094.html
Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО
Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО - РИА Новости, 22.11.2024
Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО
Студенты Хабаровского автомеханического колледжа организовали сбор и ремонт мототехники для нужд специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:20
2024-11-22T11:20
надежные люди
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 22 ноя - РИА Новости. Студенты Хабаровского автомеханического колледжа организовали сбор и ремонт мототехники для нужд специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает министерство образования и науки Хабаровского края. "Хабаровский автомеханический колледж собирает от жителей города мототехнику, которую затем ремонтируют. Студенты и мастера производственного обучения производят её техническое обслуживание. После полного восстановления техника отправится в зону боевых действий", - информирует министерство образования и науки края. Отмечается, что студенты занимаются обслуживанием и ремонтом мототехники в современных мастерских по компетенциям "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Кузовной ремонт" и "Окраска автомобиля". Будущие автомеханики под руководством опытных наставников не только осваивают практические навыки в ремонте и обслуживании мототехники, но и вносят вклад в поддержку военнослужащих. Как сообщают в Хабаровском автомеханическом колледже, мотоциклы и мопеды подростки подготавливают для работы в экстремальных условиях фронта, учитывают все нюансы. Студенты разбирают кузов, подбирают детали и устраняют неисправности, меняют технические жидкости и красят корпус. Один мотоцикл уже полностью готов, ещё девять - в процессе сборки. Подчёркивается, что для поддержки участников СВО открыт сбор мотоциклов и мопедов. Колледж готов организовать самовывоз техники из Хабаровска и Хабаровского района. По поручению главы региона Дмитрия Демешина, в Хабаровске создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Роботизированные комплексы Хабаровского края", в которой действует научно-технический центр. АНО станет "одним окном" по разработке и производству продукции для нужд СВО, уточняет министерство образования и науки региона.
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хабаровск, россия, дмитрий демешин
Надежные люди, Хабаровск, Россия, Дмитрий Демешин

Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО

© Фото : Правительство Хабаровского края Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО
Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Правительство Хабаровского края
Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО
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ХАБАРОВСК, 22 ноя - РИА Новости. Студенты Хабаровского автомеханического колледжа организовали сбор и ремонт мототехники для нужд специальной военной операции (СВО) России на Украине, сообщает министерство образования и науки Хабаровского края.
"Хабаровский автомеханический колледж собирает от жителей города мототехнику, которую затем ремонтируют. Студенты и мастера производственного обучения производят её техническое обслуживание. После полного восстановления техника отправится в зону боевых действий", - информирует министерство образования и науки края.
© Фото : Правительство Хабаровского края Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО
Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Правительство Хабаровского края
Хабаровские студенты организовали сбор и ремонт мототехники для нужд СВО
Отмечается, что студенты занимаются обслуживанием и ремонтом мототехники в современных мастерских по компетенциям "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Кузовной ремонт" и "Окраска автомобиля". Будущие автомеханики под руководством опытных наставников не только осваивают практические навыки в ремонте и обслуживании мототехники, но и вносят вклад в поддержку военнослужащих.
Как сообщают в Хабаровском автомеханическом колледже, мотоциклы и мопеды подростки подготавливают для работы в экстремальных условиях фронта, учитывают все нюансы. Студенты разбирают кузов, подбирают детали и устраняют неисправности, меняют технические жидкости и красят корпус. Один мотоцикл уже полностью готов, ещё девять - в процессе сборки.
Подчёркивается, что для поддержки участников СВО открыт сбор мотоциклов и мопедов. Колледж готов организовать самовывоз техники из Хабаровска и Хабаровского района.
По поручению главы региона Дмитрия Демешина, в Хабаровске создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Роботизированные комплексы Хабаровского края", в которой действует научно-технический центр. АНО станет "одним окном" по разработке и производству продукции для нужд СВО, уточняет министерство образования и науки региона.
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Надежные людиХабаровскРоссияДмитрий Демешин
 
 
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