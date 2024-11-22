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В Вологодской области 134 населенных пункта остались без света - РИА Новости, 22.11.2024
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00:01 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/svet-1985102970.html
В Вологодской области 134 населенных пункта остались без света
В Вологодской области 134 населенных пункта остались без света - РИА Новости, 22.11.2024
В Вологодской области 134 населенных пункта остались без света
В Вологодской области из-за непогоды без электроснабжения остались134 населенных пункта, сообщила заместитель губернатора региона Евгения Мазанова в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:01
2024-11-22T00:01
происшествия
жкх
вологодская область
георгий филимонов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. В Вологодской области из-за непогоды без электроснабжения остались134 населенных пункта, сообщила заместитель губернатора региона Евгения Мазанова в Telegram-канале губернатора Вологодской области Георгия Филимонова."В связи с ухудшением погодных условий на территории области наблюдаются отключения электроэнергии. По состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) электроэнергия отключена в 134 населенных пунктах (2873 человека) в Устюженском, Грязовецком, Вологодском, Харовском, Междуреченском округах и Череповецком районе", - сообщила Мазанова. По словам Мазановой, в восстановительных работах задействовано 30 человек и 10 единиц техники. Она также сообщила, что в регионе с 22.00 мск введен режим повышенной готовности из-за непогоды.
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происшествия, жкх, вологодская область, георгий филимонов, россия
Происшествия, ЖКХ, Вологодская область, Георгий Филимонов, Россия
В Вологодской области 134 населенных пункта остались без света

В Вологодской области 134 населенных пункта остались без света из-за непогоды

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. В Вологодской области из-за непогоды без электроснабжения остались134 населенных пункта, сообщила заместитель губернатора региона Евгения Мазанова в Telegram-канале губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории области наблюдаются отключения электроэнергии. По состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) электроэнергия отключена в 134 населенных пунктах (2873 человека) в Устюженском, Грязовецком, Вологодском, Харовском, Междуреченском округах и Череповецком районе", - сообщила Мазанова.
По словам Мазановой, в восстановительных работах задействовано 30 человек и 10 единиц техники.
Она также сообщила, что в регионе с 22.00 мск введен режим повышенной готовности из-за непогоды.
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