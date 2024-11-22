https://ria.ru/20241122/sumy-1985117185.html
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2024
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:28
2024-11-22T06:28
2024-11-22T06:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал". "В Сумах слышно взрывы", - говорится в Telegram-канале этого СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Киевской, Черниговской и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241118/udar-1984387065.html
https://ria.ru/20241116/zavod-1984194073.html
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россия, украина, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
"24 канал": в Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги