https://ria.ru/20241122/sud-1985205074.html
Верховный суд США отменил приговор актеру Джусси Смоллетту
Верховный суд США отменил приговор актеру Джусси Смоллетту - РИА Новости, 22.11.2024
Верховный суд США отменил приговор актеру Джусси Смоллетту
Верховный суд американского штата Иллинойс удовлетворил апелляцию, поданную актером Джусси Смоллеттом по делу об инсценировке нападения на самого себя в 2022... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:38
2024-11-22T14:38
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд американского штата Иллинойс удовлетворил апелляцию, поданную актером Джусси Смоллеттом по делу об инсценировке нападения на самого себя в 2022 году. В марте 2022 года американский суд приговорил Смоллетта к 150 дням лишения свободы за инсценировку нападения на него "сторонников Трампа". Вынесенный в Чикаго приговор также предполагал 30 месяцев условного срока и предписывал актеру заплатить компенсации и штрафы на сумму в 145 тысяч долларов. В марте 2023 года газета New York Post сообщила, что Смоллетт подал апелляцию. "Мы... отменяем обвинительный приговор осужденного", - говорится в тексте постановления суда. Согласно постановлению, в отношении Смоллетта было заведено два дела по одним и тем же основаниям, причем второе появилось после того, как первое было прекращено. Судьи, рассматривавшие апелляцию, решили, что открытие второго дела в данных обстоятельствах было нарушением, что является основанием для удовлетворения апелляции. В 2019 году Смоллетт, известный по роли в сериале "Империя", заявил, что на него напали двое сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа, которые якобы избили его за то, что он афроамериканец и гей. Многие в американском обществе активно поддерживали Смоллетта. Вскоре актера задержали по обвинению в том, что он инсценировал нападение, наняв для этой цели двух местных жителей. Полиция Чикаго заявила, что потратила на расследование несостоявшегося преступления более трех тысяч часов.
https://ria.ru/20241120/akter-1984912005.html
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в мире, чикаго, иллинойс, дональд трамп, сша
Шоубиз, В мире, Чикаго, Иллинойс, Дональд Трамп, США
Верховный суд США отменил приговор актеру Джусси Смоллетту
Суд в США отменил приговор актеру Смоллетту по делу о нападении на самого себя
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд американского штата Иллинойс удовлетворил апелляцию, поданную актером Джусси Смоллеттом по делу об инсценировке нападения на самого себя в 2022 году.
В марте 2022 года американский суд приговорил Смоллетта к 150 дням лишения свободы за инсценировку нападения на него "сторонников Трампа
". Вынесенный в Чикаго
приговор также предполагал 30 месяцев условного срока и предписывал актеру заплатить компенсации и штрафы на сумму в 145 тысяч долларов. В марте 2023 года газета New York Post сообщила, что Смоллетт подал апелляцию.
"Мы... отменяем обвинительный приговор осужденного", - говорится в тексте постановления суда.
Согласно постановлению, в отношении Смоллетта было заведено два дела по одним и тем же основаниям, причем второе появилось после того, как первое было прекращено. Судьи, рассматривавшие апелляцию, решили, что открытие второго дела в данных обстоятельствах было нарушением, что является основанием для удовлетворения апелляции.
В 2019 году Смоллетт, известный по роли в сериале "Империя", заявил, что на него напали двое сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа, которые якобы избили его за то, что он афроамериканец и гей. Многие в американском обществе активно поддерживали Смоллетта. Вскоре актера задержали по обвинению в том, что он инсценировал нападение, наняв для этой цели двух местных жителей. Полиция Чикаго заявила, что потратила на расследование несостоявшегося преступления более трех тысяч часов.