https://ria.ru/20241122/su-34-1985225867.html
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.11.2024
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:56
2024-11-22T15:56
2024-11-22T15:56
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении бронированной техники и личного состава ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в министерстве.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Украина
Су-34 нанес удар по скоплению техники ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава ВСУ в Курской области
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил России нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении бронированной техники и личного состава ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в министерстве.