https://ria.ru/20241122/studenty-1985201314.html
Красноярские студенты собрали 14 тонн макулатуры на акции "БумБатл"
Красноярские студенты собрали 14 тонн макулатуры на акции "БумБатл" - РИА Новости, 22.11.2024
Красноярские студенты собрали 14 тонн макулатуры на акции "БумБатл"
Студенты Енисейского педагогического колледжа из Красноярского края собрали наибольшее количество макулатуры и победили в номинации "Колледжи" Всероссийской... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:21
2024-11-22T14:21
2024-11-22T14:21
красноярский край
экология в россии
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Студенты Енисейского педагогического колледжа из Красноярского края собрали наибольшее количество макулатуры и победили в номинации "Колледжи" Всероссийской акции "БумБатл" движения "Экосистема", сообщает министерство экологии Красноярского края. "Ребята вышли с результатом в 14 тонн. В прошлом году они сдали на переработку 8 тонн макулатуры. В этом году активисты собрали и сдали в переработку 144 тысяч тонн бумажных отходов. В акции участвовали более 3 млн человек, в том числе и жители Красноярского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что макулатуру сдавали школьники, студенты, волонтёры, сотрудники государственных и частных предприятий. "БумБатл" также поддержали более 4,5 тысячи семей страны. Вместе участники собрали на 49 тысяч тонн макулатуры больше, чем в 2023 году. Победителей акции определили в семи номинациях среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и ретейлеров, а также семей России. Жюри проекта огласило топ-100 претендентов на главный приз конкурса креативных постов в социальных сетях. Все экодобровольцы, сдавшие макулатуру, могли получить один из онлайн-подарков на сайте бумбатл.рф. Победители в коллективных номинациях получат подарки от партнеров "БумБатла". Всероссийская акция по сбору макулатуры "БумБатл" пятый год подряд проходит в поддержку национального проекта "Экология". За время проведения "БумБатла" участниками акции стали более 8,9 миллиона человек, которые собрали свыше 305 тысяч тонн макулатуры.
https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html
https://ria.ru/20241009/gospodderzhka-1977176069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, экология в россии
Красноярский край, Экология в России
КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Студенты Енисейского педагогического колледжа из Красноярского края собрали наибольшее количество макулатуры и победили в номинации "Колледжи" Всероссийской акции "БумБатл" движения "Экосистема", сообщает министерство экологии Красноярского края.
"Ребята вышли с результатом в 14 тонн. В прошлом году они сдали на переработку 8 тонн макулатуры. В этом году активисты собрали и сдали в переработку 144 тысяч тонн бумажных отходов. В акции участвовали более 3 млн человек, в том числе и жители Красноярского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что макулатуру сдавали школьники, студенты, волонтёры, сотрудники государственных и частных предприятий. "БумБатл" также поддержали более 4,5 тысячи семей страны. Вместе участники собрали на 49 тысяч тонн макулатуры больше, чем в 2023 году.
Победителей акции определили в семи номинациях среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и ретейлеров, а также семей России
. Жюри проекта огласило топ-100 претендентов на главный приз конкурса креативных постов в социальных сетях.
Все экодобровольцы, сдавшие макулатуру, могли получить один из онлайн-подарков на сайте бумбатл.рф. Победители в коллективных номинациях получат подарки от партнеров "БумБатла".
Всероссийская акция по сбору макулатуры "БумБатл" пятый год подряд проходит в поддержку национального проекта "Экология". За время проведения "БумБатла" участниками акции стали более 8,9 миллиона человек, которые собрали свыше 305 тысяч тонн макулатуры.