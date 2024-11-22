https://ria.ru/20241122/studenty-1985201314.html

Красноярские студенты собрали 14 тонн макулатуры на акции "БумБатл"

Красноярские студенты собрали 14 тонн макулатуры на акции "БумБатл" - РИА Новости, 22.11.2024

Красноярские студенты собрали 14 тонн макулатуры на акции "БумБатл"

Студенты Енисейского педагогического колледжа из Красноярского края собрали наибольшее количество макулатуры и победили в номинации "Колледжи" Всероссийской... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:21

2024-11-22T14:21

2024-11-22T14:21

красноярский край

экология в россии

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КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Студенты Енисейского педагогического колледжа из Красноярского края собрали наибольшее количество макулатуры и победили в номинации "Колледжи" Всероссийской акции "БумБатл" движения "Экосистема", сообщает министерство экологии Красноярского края. "Ребята вышли с результатом в 14 тонн. В прошлом году они сдали на переработку 8 тонн макулатуры. В этом году активисты собрали и сдали в переработку 144 тысяч тонн бумажных отходов. В акции участвовали более 3 млн человек, в том числе и жители Красноярского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что макулатуру сдавали школьники, студенты, волонтёры, сотрудники государственных и частных предприятий. "БумБатл" также поддержали более 4,5 тысячи семей страны. Вместе участники собрали на 49 тысяч тонн макулатуры больше, чем в 2023 году. Победителей акции определили в семи номинациях среди детских садов, школ, ссузов, вузов, компаний и ретейлеров, а также семей России. Жюри проекта огласило топ-100 претендентов на главный приз конкурса креативных постов в социальных сетях. Все экодобровольцы, сдавшие макулатуру, могли получить один из онлайн-подарков на сайте бумбатл.рф. Победители в коллективных номинациях получат подарки от партнеров "БумБатла". Всероссийская акция по сбору макулатуры "БумБатл" пятый год подряд проходит в поддержку национального проекта "Экология". За время проведения "БумБатла" участниками акции стали более 8,9 миллиона человек, которые собрали свыше 305 тысяч тонн макулатуры.

https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html

https://ria.ru/20241009/gospodderzhka-1977176069.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, экология в россии