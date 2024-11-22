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Профессор фон Хиппель назвал выход США из ДРСМД ошибкой

Профессор фон Хиппель назвал выход США из ДРСМД ошибкой - РИА Новости, 22.11.2024

Профессор фон Хиппель назвал выход США из ДРСМД ошибкой

США допустили ошибку, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году, заявил РИА Новости профессор университета Принстона... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:22

2024-11-22T19:22

2024-11-22T19:22

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. США допустили ошибку, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году, заявил РИА Новости профессор университета Принстона Франк фон Хиппель после того, как Россия впервые применила новую ракету средней дальности "Орешник". Президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября был нанесен комбинированный удар по оборонному комплексу в Днепропетровске с использованием "Орешника". Эта атака стала ответом на удары, которые Украина нанесла 19 ноября по объектам в Курской и Брянской областях с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. "Я считаю, что выход США из ДРСМД был ошибкой. Да, были обвинения в нарушении договора с обеих сторон, но эти вопросы нужно было решать через переговоры, а не путем разрыва соглашения", - сказал фон Хиппель. Эксперт подчеркнул, что США и Россия должны вернуться к контролю над ядерными вооружениями и их сокращению. Он также надеется, что пять ядерных держав - Россия, Китай, Франция, Великобритания и США, будут придерживаться формулы Рейгана и Горбачева: "В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". Фон Хиппель также призвал США и Россию рассмотреть возможность принятия политики "неприменения ядерного оружия первыми" по примеру Китая. "Я понимаю, что моя страна (США - ред.) пока не готова к такому обязательству из-за необходимости предоставлять своим союзникам ядерный "зонтик", но я хотел бы, чтобы это изменилось. Я также понимаю, что это также трудно и для России, которая рассматривает НАТО как потенциально агрессивный альянс, особенно после того, как НАТО вмешивалось в конфликты в Боснии и Косово, а США атаковали Ирак — оба раза без санкций Совета Безопасности ООН", - отметил эксперт. Во вторник Россия опубликовала указ президента Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания". Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, китай, владимир путин, нато, оон, в мире