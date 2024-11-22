https://ria.ru/20241122/ssha-1985255873.html

США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес

США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес - РИА Новости, 22.11.2024

США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес

США растеряли экономическую силу и держатся только на НАТО и военных, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:10

2024-11-22T18:10

2024-11-22T18:10

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МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. США растеряли экономическую силу и держатся только на НАТО и военных, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. "Для меня США уже не являются экономической державой... Их экономика продолжает падать", - считает он. При этом Моралес отметил, что до сих пор чувствуется военная сила США. "Я бы сказал, что НАТО превратилось в одно из министерств США. Если бы не было НАТО, не было бы и США", - добавил Моралес.

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Дарья Буймова

в мире, сша, боливия, эво моралес, нато