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США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес - РИА Новости, 22.11.2024
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18:10 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/ssha-1985255873.html
США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес
США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес - РИА Новости, 22.11.2024
США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес
США растеряли экономическую силу и держатся только на НАТО и военных, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:10
2024-11-22T18:10
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МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. США растеряли экономическую силу и держатся только на НАТО и военных, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. "Для меня США уже не являются экономической державой... Их экономика продолжает падать", - считает он. При этом Моралес отметил, что до сих пор чувствуется военная сила США. "Я бы сказал, что НАТО превратилось в одно из министерств США. Если бы не было НАТО, не было бы и США", - добавил Моралес.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951420416.html
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в мире, сша, боливия, эво моралес, нато
В мире, США, Боливия, Эво Моралес, НАТО
США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес

Экс-президент Боливии Моралес заявил, что США держатся только на НАТО и военных

© AP Photo / Natacha PisarenkoЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Эво Моралес. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. США растеряли экономическую силу и держатся только на НАТО и военных, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.
"Для меня США уже не являются экономической державой... Их экономика продолжает падать", - считает он.
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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7 июня, 16:25
При этом Моралес отметил, что до сих пор чувствуется военная сила США.
"Я бы сказал, что НАТО превратилось в одно из министерств США. Если бы не было НАТО, не было бы и США", - добавил Моралес.
Боливия - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину
26 июня, 22:59
 
В миреСШАБоливияЭво МоралесНАТО
 
 
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