https://ria.ru/20241122/ssha-1985255873.html
США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес
США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес - РИА Новости, 22.11.2024
США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес
США растеряли экономическую силу и держатся только на НАТО и военных, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:10
2024-11-22T18:10
2024-11-22T18:10
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МОНТЕВИДЕО, 22 ноя - РИА Новости. США растеряли экономическую силу и держатся только на НАТО и военных, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. "Для меня США уже не являются экономической державой... Их экономика продолжает падать", - считает он. При этом Моралес отметил, что до сих пор чувствуется военная сила США. "Я бы сказал, что НАТО превратилось в одно из министерств США. Если бы не было НАТО, не было бы и США", - добавил Моралес.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, боливия, эво моралес, нато
В мире, США, Боливия, Эво Моралес, НАТО
США растеряли экономическую силу, заявил Эво Моралес
Экс-президент Боливии Моралес заявил, что США держатся только на НАТО и военных