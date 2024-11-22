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Источник: США продолжают давление на турецкие банки из-за России - РИА Новости, 22.11.2024
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12:33 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/ssha-1985167521.html
Источник: США продолжают давление на турецкие банки из-за России
Источник: США продолжают давление на турецкие банки из-за России - РИА Новости, 22.11.2024
Источник: США продолжают давление на турецкие банки из-за России
Санкционное давление США на банковские транзакции Турции и России сохраняется в полной мере, финансовые организации получают жалобы от турецких экспортеров,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:33
2024-11-22T12:33
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АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Санкционное давление США на банковские транзакции Турции и России сохраняется в полной мере, финансовые организации получают жалобы от турецких экспортеров, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. "Да, сохраняется в полной мере", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии санкционного давления США на турецкие банки по финансовым операциям с Россией. По его словам, банки получают жалобы от турецких экспортеров. "Мы ищем различные пути, но в целом ситуация проблемная", - сказа собеседник агентства.
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США, Россия, Турция, В мире
Источник: США продолжают давление на турецкие банки из-за России

США продолжают санкционное давление на турецкие банки из-за операций с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Санкционное давление США на банковские транзакции Турции и России сохраняется в полной мере, финансовые организации получают жалобы от турецких экспортеров, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
"Да, сохраняется в полной мере", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о наличии санкционного давления США на турецкие банки по финансовым операциям с Россией.
По его словам, банки получают жалобы от турецких экспортеров.
"Мы ищем различные пути, но в целом ситуация проблемная", - сказа собеседник агентства.
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