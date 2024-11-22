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В США забили тревогу после удара российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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11:40 22.11.2024 (обновлено: 15:07 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/ssha-1985154414.html
В США забили тревогу после удара российской ракеты "Орешник"
В США забили тревогу после удара российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
В США забили тревогу после удара российской ракеты "Орешник"
Новую российскую ракету "Орешник" будет тяжело сбить, пишет издание Defense One со ссылкой на директора проекта противоракетной обороны в CSIS Тома Карако. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:40
2024-11-22T15:07
россия
украина
днепропетровск
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
сша
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новую российскую ракету "Орешник" будет тяжело сбить, пишет издание Defense One со ссылкой на директора проекта противоракетной обороны в CSIS Тома Карако."От этого, конечно, защититься будет трудно", — предупредил эксперт.По словам Карако, из-за разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения и высокой скорости боеголовок сбивать такие ракеты будет "кошмарной проблемой".Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
https://ria.ru/20241122/telegraph-1985147130.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
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россия, украина, днепропетровск, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, сша, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Украина, Днепропетровск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В США забили тревогу после удара российской ракеты "Орешник"

Defense One: новую российскую ракету "Орешник" будет тяжело сбить

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новую российскую ракету "Орешник" будет тяжело сбить, пишет издание Defense One со ссылкой на директора проекта противоракетной обороны в CSIS Тома Карако.
«
"От этого, конечно, защититься будет трудно", — предупредил эксперт.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Вчера, 11:09
По словам Карако, из-за разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения и высокой скорости боеголовок сбивать такие ракеты будет "кошмарной проблемой".
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
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РоссияУкраинаДнепропетровскВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ миреСШАРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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