https://ria.ru/20241122/ssha-1985154206.html

США и Европа думают вернуть Украине ядерное оружие, пишет NYT

США и Европа думают вернуть Украине ядерное оружие, пишет NYT - РИА Новости, 22.11.2024

США и Европа думают вернуть Украине ядерное оружие, пишет NYT

Ряд чиновников из США и Европы выдвинули вариант возвращения Вашингтоном Украине ядерного оружия, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:40

2024-11-22T11:40

2024-11-22T11:40

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ряд чиновников из США и Европы выдвинули вариант возвращения Вашингтоном Украине ядерного оружия, сообщает газета New York Times. Как отмечает издание, американские и европейские должностные лица обсуждают сдерживание в качестве возможной гарантии безопасности для Украины. Оно может принять форму запасов конвенционального оружия на территории Украины, отмечает газета. "Некоторые чиновники даже выдвинули вариант возвращения (президентом США Джо) Байденом Украине ядерного оружия, которое было у нее изъято после распада Советского Союза", - говорится в публикации. Впрочем, пишет газета, подобный шаг будет сложным и повлечет за собой серьезные последствия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие. В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

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украина, россия, сша, владимир путин, игорь кириллов, сергей лавров, нато, выборы президента сша — 2024, в мире