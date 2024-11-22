США и Европа думают вернуть Украине ядерное оружие, пишет NYT
NYT: ряд чиновников из США и Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ряд чиновников из США и Европы выдвинули вариант возвращения Вашингтоном Украине ядерного оружия, сообщает газета New York Times.
Как отмечает издание, американские и европейские должностные лица обсуждают сдерживание в качестве возможной гарантии безопасности для Украины. Оно может принять форму запасов конвенционального оружия на территории Украины, отмечает газета.
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"Некоторые чиновники даже выдвинули вариант возвращения (президентом США Джо) Байденом Украине ядерного оружия, которое было у нее изъято после распада Советского Союза", - говорится в публикации.
Впрочем, пишет газета, подобный шаг будет сложным и повлечет за собой серьезные последствия.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.
В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.