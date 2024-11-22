https://ria.ru/20241122/ssha-1985109245.html

Трамп нашел замену взявшему самоотвод Гетцу на пост главы Минюста

Трамп нашел замену взявшему самоотвод Гетцу на пост главы Минюста - РИА Новости, 22.11.2024

Трамп нашел замену взявшему самоотвод Гетцу на пост главы Минюста

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил, что предложит экс-генпрокурору Флориды Пэм Бонди возглавить Минюст вместо взявшего самоотвод... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T02:37

2024-11-22T02:37

2024-11-22T11:18

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ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил, что предложит экс-генпрокурору Флориды Пэм Бонди возглавить Минюст вместо взявшего самоотвод конгрессмена Мэтта Гетца."Я с гордостью сообщаю, что бывшая генпрокурор великого штата Флорида Пэм Бонди будет нашим следующим генпрокурором", — говорится в заявлении Трампа, опубликованном в его соцсети Truth Social.В 2020 году Бонди была среди защитников Трампа на сенатском процессе по его импичменту.Глава Минюста США является также генеральным прокурором страны.Ранее Трамп номинировал на этот пост конгрессмена Гетца, но тот объявил о снятии своей кандидатуры, сообщив, что его возможное утверждение стало бы отвлекающим фактором для подготовки новой администрации Трампа. По его словам, у новой администрации нет времени на длительные разногласия в Вашингтоне, а Министерство юстиции должно быть полностью готово к работе с первого дня президентского срока.Против Гетца вел расследование комитет по этике палаты представителей, подозревая его в том, что тот якобы мог платить за секс.

https://ria.ru/20241121/mvf-1985074005.html

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дональд трамп, флорида, мэтт гетц, сша, вашингтон (штат), в мире