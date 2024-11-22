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Sputnik и катарская медиагруппа Dar Al-Sharq стали партнерами

Sputnik и катарская медиагруппа Dar Al-Sharq стали партнерами - РИА Новости, 22.11.2024

Sputnik и катарская медиагруппа Dar Al-Sharq стали партнерами

Информационное агентство и радио Sputnik и крупнейшая катарская медиагруппа Dar Al-Sharq подписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:19

2024-11-22T09:19

2024-11-22T09:19

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МОСКВА, 22 ноября- РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и крупнейшая катарская медиагруппа Dar Al-Sharq подписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония подписания прошла в Дохе, где Sputnik представил глава дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, медиагруппу Dar Al-Sharq – главный редактор газеты Al-Sharq Жабер Салем Аль-Харами.Соглашение подтвердило стремление обеих сторон к долгосрочному сотрудничеству в области информационного обмена на арабском и английском языках, развития российско-катарских инициатив в сфере медиа, организации и проведения совместных программ и мероприятий. Документ станет основой для постоянного обмена новостными материалами между Sputnik и принадлежащими медиакорпорации газетами Al-Sharq и The Peninsula.Во время церемонии подписания Василий Пушков поблагодарил партнеров за гостеприимство и отметил: “Dar Al-Sharq – крупнейшая медиагруппа не только в Катаре, но и на всем Ближнем Востоке, и это уже наш второй партнер из замечательной страны. Мы видимо огромный интерес новых партнеров к российской тематике, желание понять и желание быть понятыми, в этом контексте наши желания обоюдны”.В свою очередь Жабер Салем Аль-Харами добавил: “Мы гордимся подписанием соглашения о сотрудничестве со Sputnik, это шаг, который, по нашему мнению, будет способствовать не только укреплению медийных отношений между Al Sharq и Sputnik, но и обогащению контента обеих сторон, учитывая эффективную работу и высокий авторитет наших СМИ.В связи с ускорением темпа развития медиа и появлением новых медиа-инструментов СМИ необходимо более тесное сотрудничество и многосторонние международные связи, чтобы использовать потенциал, имеющийся у обеих сторон, и применять его более эффективно.У нас есть много возможностей для сотрудничества для обогащения контента и предоставления новых и разнообразных медиаматериалов для аудитории обоих медиагрупп.Мы в Al Sharq рады этому соглашению и намерены продолжать укреплять его в будущем”.Меморандум стал вторым документом о сотрудничестве, заключенным с катарскими медиа. В сентябре текущего года в Москве было подписано соглашение с Катарским информационным агентством QNA.

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