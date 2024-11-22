https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985289316.html

ПВО уничтожили пять беспилотников в Белгородской и Курской областях

ПВО уничтожили пять беспилотников в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 22.11.2024

ПВО уничтожили пять беспилотников в Белгородской и Курской областях

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T21:37

2024-11-22T21:37

2024-11-22T21:42

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго ноября 2024 года в период с 20.00 до 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241122/bpla-1985264238.html

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)