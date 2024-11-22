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ПВО уничтожили пять беспилотников в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 22.11.2024 (обновлено: 21:42 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985289316.html
ПВО уничтожили пять беспилотников в Белгородской и Курской областях
ПВО уничтожили пять беспилотников в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 22.11.2024
ПВО уничтожили пять беспилотников в Белгородской и Курской областях
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T21:37
2024-11-22T21:42
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России."Двадцать второго ноября 2024 года в период с 20.00 до 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241122/bpla-1985264238.html
россия
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россия, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожили пять беспилотников в Белгородской и Курской областях

ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в Белгородской и Курской областях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать второго ноября 2024 года в период с 20.00 до 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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