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Все задачи СВО будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 22.11.2024 (обновлено: 20:07 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985273607.html
Все задачи СВО будут решены, заявил Путин
Все задачи СВО будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Все задачи СВО будут решены, заявил Путин
Все задачи специальной военной операции будут решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании в пятницу. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:55
2024-11-22T20:07
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
днепропетровск
ссср
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все задачи специальной военной операции будут решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании в пятницу."Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется именно результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Но, как не раз говорил, решающее значение, конечно, принадлежит людям, мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях во всех отраслях экономики. И, конечно, мы такими людьми гордимся, с такими людьми, безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены. Да и в целом безопасность России будет надёжно обеспечена", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
https://ria.ru/20241122/putin-1985271514.html
россия
днепропетровск
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владимир путин, безопасность, россия, днепропетровск, ссср
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Днепропетровск, СССР
Все задачи СВО будут решены, заявил Путин

Путин уверен, что все задачи спецоперации будут решены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все задачи специальной военной операции будут решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании в пятницу.
"Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется именно результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Но, как не раз говорил, решающее значение, конечно, принадлежит людям, мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях во всех отраслях экономики. И, конечно, мы такими людьми гордимся, с такими людьми, безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены. Да и в целом безопасность России будет надёжно обеспечена", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.
В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин
Вчера, 19:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияДнепропетровскСССР
 
 
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