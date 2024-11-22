https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985273607.html

Все задачи СВО будут решены, заявил Путин

Все задачи СВО будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024

Все задачи СВО будут решены, заявил Путин

Все задачи специальной военной операции будут решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании в пятницу. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:55

2024-11-22T19:55

2024-11-22T20:07

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

днепропетровск

ссср

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Все задачи специальной военной операции будут решены, заявил президент России Владимир Путин на совещании в пятницу."Сегодняшняя военно-политическая ситуация в мире во многом определяется именно результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения, развития экономики. Но, как не раз говорил, решающее значение, конечно, принадлежит людям, мужеству тех, кто сражается на фронте, таланту и упорству тех, кто работает на заводах и в КБ, в научных центрах, на предприятиях во всех отраслях экономики. И, конечно, мы такими людьми гордимся, с такими людьми, безусловно, все задачи СВО, как я сказал, будут решены. Да и в целом безопасность России будет надёжно обеспечена", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/putin-1985271514.html

россия

днепропетровск

ссср

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Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, россия, днепропетровск, ссср