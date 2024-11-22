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Спецоперация, 22 ноября: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985257034.html
Спецоперация, 22 ноября: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР
Спецоперация, 22 ноября: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР - РИА Новости, 22.11.2024
Спецоперация, 22 ноября: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Новодмитровку в ДНР, Минобороны сообщило об успешном поражении "Орешником" объекта ОПК Украины в Днепре, глава МО РФ Андрей РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:19
2024-11-22T18:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
андрей белоусов
дмитрий песков
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новодмитровку в ДНР, Минобороны сообщило об успешном поражении "Орешником" объекта ОПК Украины в Днепре, глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что войска России перемололи лучшие части ВСУ и сорвали им кампанию 2025 года, 46 жителей Курской области вернулись в Россию с Украины. ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли за минувшую неделю около 13 860 военнослужащих, 82 украинских военнослужащих сдались в плен. Российские средства ПВО за неделю сбили управляемую ракету "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 бомб Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 беспилотника. МО России сообщило об успешном поражении "Орешником" объекта в ДнепреРоссийские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны. В четверг в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли удар по одному из объектов ОПК в Днепропетровске. Цель пуска ракеты баллистической средней дальности "Орешник" достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения. Кроме того, нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников. Белоусов заявил, что ВС России переломили лучшие части ВСУГлава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север", заслушал доклады командования по обстановке и обеспечению войск в зоне спецоперации. Он заявил, что российские войска ускорили продвижение в зоне спецоперации, перемололи лучшие части ВСУ и сорвали всю их кампанию 2025 года. На командном пункте группировки "Север" ему было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение. ПВО сбила 28 БПЛА над регионами РоссииПо данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских беспилотников над Брянской областью, 9 - над Калужской и два - над Курской. С 6.30 до 6.50 мск над Брянской областью были сбиты еще два беспилотника. С 11.35 до 12.45 мск еще два БПЛА уничтожены над Орловской и Белгородской областями. Около 13:00 мск еще один дрон был сбит над Белгородской областью. ВСУ потеряли на курском направлении 150 военных за сутки По данным Минобороны России, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили 150 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих, 215 танков. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. Песков заявил, что население Украины будут оповещать в случае новых ударов баллистикойРоссийские военные проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия продемонстрировала свои возможности ответа на действия Запада, использовав баллистические ракеты. Контуры дальнейших действий России в случае, если Запад не примет во внимание ее озабоченности, очерчены, заявил Песков. В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской областиВ Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Куряне были вывезены из региона украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области после вооруженного нападения в августе. Автомобиль наехал на взрывное устройство в Курской области, погибла женщинаГражданский автомобиль наехал на взрывное устройство в Курской области, погибла женщина, водитель получил ранения, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, водитель автомобиля получил ранения и доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь. Смирнов напомнил, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно.
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россия, украина, курская область, андрей белоусов, дмитрий песков, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Андрей Белоусов, Дмитрий Песков, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, НАТО

Спецоперация, 22 ноября: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новодмитровку в ДНР, Минобороны сообщило об успешном поражении "Орешником" объекта ОПК Украины в Днепре, глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что войска России перемололи лучшие части ВСУ и сорвали им кампанию 2025 года, 46 жителей Курской области вернулись в Россию с Украины.

ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли за минувшую неделю около 13 860 военнослужащих, 82 украинских военнослужащих сдались в плен. Российские средства ПВО за неделю сбили управляемую ракету "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 бомб Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 беспилотника.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Российским войскам предстоит выйти на границы ДНР, заявил Песков
21 ноября, 22:36

МО России сообщило об успешном поражении "Орешником" объекта в Днепре

Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.
В четверг в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли удар по одному из объектов ОПК в Днепропетровске. Цель пуска ракеты баллистической средней дальности "Орешник" достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения. Кроме того, нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников.

Белоусов заявил, что ВС России переломили лучшие части ВСУ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север", заслушал доклады командования по обстановке и обеспечению войск в зоне спецоперации. Он заявил, что российские войска ускорили продвижение в зоне спецоперации, перемололи лучшие части ВСУ и сорвали всю их кампанию 2025 года. На командном пункте группировки "Север" ему было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Германии предложили радикальные меры по Украине после удара "Орешником"
Вчера, 17:14

ПВО сбила 28 БПЛА над регионами России

По данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских беспилотников над Брянской областью, 9 - над Калужской и два - над Курской. С 6.30 до 6.50 мск над Брянской областью были сбиты еще два беспилотника. С 11.35 до 12.45 мск еще два БПЛА уничтожены над Орловской и Белгородской областями. Около 13:00 мск еще один дрон был сбит над Белгородской областью.

ВСУ потеряли на курском направлении 150 военных за сутки

По данным Минобороны России, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили 150 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих, 215 танков. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником" показал, как Россия может ответить Западу, заявил Песков
Вчера, 13:12

Песков заявил, что население Украины будут оповещать в случае новых ударов баллистикой

Российские военные проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия продемонстрировала свои возможности ответа на действия Запада, использовав баллистические ракеты. Контуры дальнейших действий России в случае, если Запад не примет во внимание ее озабоченности, очерчены, заявил Песков. В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".

В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области

В Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Куряне были вывезены из региона украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области после вооруженного нападения в августе.

Автомобиль наехал на взрывное устройство в Курской области, погибла женщина

Гражданский автомобиль наехал на взрывное устройство в Курской области, погибла женщина, водитель получил ранения, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, водитель автомобиля получил ранения и доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь. Смирнов напомнил, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате"
Вчера, 06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьАндрей БелоусовДмитрий ПесковАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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