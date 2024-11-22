https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985257034.html

Спецоперация, 22 ноября: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР

Спецоперация, 22 ноября: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР - РИА Новости, 22.11.2024

Спецоперация, 22 ноября: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Новодмитровку в ДНР, Минобороны сообщило об успешном поражении "Орешником" объекта ОПК Украины в Днепре, глава МО РФ Андрей РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:19

2024-11-22T18:19

2024-11-22T18:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

андрей белоусов

дмитрий песков

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новодмитровку в ДНР, Минобороны сообщило об успешном поражении "Орешником" объекта ОПК Украины в Днепре, глава МО РФ Андрей Белоусов заявил, что войска России перемололи лучшие части ВСУ и сорвали им кампанию 2025 года, 46 жителей Курской области вернулись в Россию с Украины. ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли за минувшую неделю около 13 860 военнослужащих, 82 украинских военнослужащих сдались в плен. Российские средства ПВО за неделю сбили управляемую ракету "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, 16 бомб Hammer, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 642 беспилотника. МО России сообщило об успешном поражении "Орешником" объекта в ДнепреРоссийские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны. В четверг в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли удар по одному из объектов ОПК в Днепропетровске. Цель пуска ракеты баллистической средней дальности "Орешник" достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения. Кроме того, нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников. Белоусов заявил, что ВС России переломили лучшие части ВСУГлава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск "Север", заслушал доклады командования по обстановке и обеспечению войск в зоне спецоперации. Он заявил, что российские войска ускорили продвижение в зоне спецоперации, перемололи лучшие части ВСУ и сорвали всю их кампанию 2025 года. На командном пункте группировки "Север" ему было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение. ПВО сбила 28 БПЛА над регионами РоссииПо данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 12 украинских беспилотников над Брянской областью, 9 - над Калужской и два - над Курской. С 6.30 до 6.50 мск над Брянской областью были сбиты еще два беспилотника. С 11.35 до 12.45 мск еще два БПЛА уничтожены над Орловской и Белгородской областями. Около 13:00 мск еще один дрон был сбит над Белгородской областью. ВСУ потеряли на курском направлении 150 военных за сутки По данным Минобороны России, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили 150 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих, 215 танков. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово. Песков заявил, что население Украины будут оповещать в случае новых ударов баллистикойРоссийские военные проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия продемонстрировала свои возможности ответа на действия Запада, использовав баллистические ракеты. Контуры дальнейших действий России в случае, если Запад не примет во внимание ее озабоченности, очерчены, заявил Песков. В четверг Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской областиВ Россию с Украины возвращены 46 жителей Курской области, вывезенных в августе украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Куряне были вывезены из региона украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области после вооруженного нападения в августе. Автомобиль наехал на взрывное устройство в Курской области, погибла женщинаГражданский автомобиль наехал на взрывное устройство в Курской области, погибла женщина, водитель получил ранения, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, водитель автомобиля получил ранения и доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь. Смирнов напомнил, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно.

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https://ria.ru/20241122/peskov-1985181885.html

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россия, украина, курская область, андрей белоусов, дмитрий песков, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, нато