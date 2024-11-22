https://ria.ru/20241122/spetsodezhda-1985192654.html

Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за шесть лет

Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за шесть лет - РИА Новости, 22.11.2024

Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за шесть лет

Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за неполные шесть лет, такой рост обусловлен налаженным полным циклом производства, сообщает... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:47

2024-11-22T13:47

2024-11-22T13:47

ивановская область

ивановская область

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985190515_0:0:1276:719_1920x0_80_0_0_5c25ada82354d50740ec6153d261a213.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за неполные шесть лет, такой рост обусловлен налаженным полным циклом производства, сообщает пресс-служба региона. Данная тема обсуждалась на шестом межрегиональном отраслевом форуме "Спецодежда" в Иванове, где представили инновационные технологии в текстиле. "За неполные шесть лет Ивановская область удвоила компетенции в производстве спецодежды. Если в 2018 году на долю предприятий региона приходился 31% всей производимой в России спецодежды, то по итогам первого полугодия 2024 года – уже более 60%", – сообщил директор департамента экономического развития и торговли региона Дмитрий Тугушев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что рост этого сегмента текстильной отрасли обусловлен тем, что в регионе налажен полный цикл производства спецодежды. Предприятия, изготавливающие ткани, поставляют свою продукцию местным производителям спецодежды, а наличие логистических центров значительно упрощает процессы сбыта. Руководитель ведомства добавил, что за первое полугодие 2024 года объем инвестиций в основной капитал в производстве текстильных тканей в Ивановской области составил 150% в сравнении с аналогичным периодом, в производстве тканей из химических нитей и штапельных волокон – 200%. Межрегиональный отраслевой форум "Спецодежда" проводится в регионе уже в шестой раз. За это время он стал авторитетной площадкой для профессионального сообщества, создал возможности для обмена опытом и укрепления деловых контактов. В этом году основное внимание участники и эксперты сосредоточили на обсуждении вопросов развития рынка спецодежды, основных трендов 2025 года, инновационных технологий в текстиле.

https://ria.ru/20241121/turisty-1984967500.html

https://ria.ru/20241113/ivanovskaya--1981420751.html

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ивановская область, россия, технологии