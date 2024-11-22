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Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за шесть лет - РИА Новости, 22.11.2024
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Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
13:47 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/spetsodezhda-1985192654.html
Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за шесть лет
Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за шесть лет - РИА Новости, 22.11.2024
Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за шесть лет
Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за неполные шесть лет, такой рост обусловлен налаженным полным циклом производства, сообщает... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:47
2024-11-22T13:47
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за неполные шесть лет, такой рост обусловлен налаженным полным циклом производства, сообщает пресс-служба региона. Данная тема обсуждалась на шестом межрегиональном отраслевом форуме "Спецодежда" в Иванове, где представили инновационные технологии в текстиле. "За неполные шесть лет Ивановская область удвоила компетенции в производстве спецодежды. Если в 2018 году на долю предприятий региона приходился 31% всей производимой в России спецодежды, то по итогам первого полугодия 2024 года – уже более 60%", – сообщил директор департамента экономического развития и торговли региона Дмитрий Тугушев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что рост этого сегмента текстильной отрасли обусловлен тем, что в регионе налажен полный цикл производства спецодежды. Предприятия, изготавливающие ткани, поставляют свою продукцию местным производителям спецодежды, а наличие логистических центров значительно упрощает процессы сбыта. Руководитель ведомства добавил, что за первое полугодие 2024 года объем инвестиций в основной капитал в производстве текстильных тканей в Ивановской области составил 150% в сравнении с аналогичным периодом, в производстве тканей из химических нитей и штапельных волокон – 200%. Межрегиональный отраслевой форум "Спецодежда" проводится в регионе уже в шестой раз. За это время он стал авторитетной площадкой для профессионального сообщества, создал возможности для обмена опытом и укрепления деловых контактов. В этом году основное внимание участники и эксперты сосредоточили на обсуждении вопросов развития рынка спецодежды, основных трендов 2025 года, инновационных технологий в текстиле.
https://ria.ru/20241121/turisty-1984967500.html
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ивановская область, россия, технологии
Ивановская область, Ивановская область, Россия, Технологии

Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за шесть лет

© Фото : Официальный сайт правительства Ивановской областиШестой межрегиональный отраслевой форум "Спецодежда" в Иванове
Шестой межрегиональный отраслевой форум Спецодежда в Иванове - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Официальный сайт правительства Ивановской области
Шестой межрегиональный отраслевой форум "Спецодежда" в Иванове
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ивановская область удвоила компетенции в выпуске спецодежды за неполные шесть лет, такой рост обусловлен налаженным полным циклом производства, сообщает пресс-служба региона.
Данная тема обсуждалась на шестом межрегиональном отраслевом форуме "Спецодежда" в Иванове, где представили инновационные технологии в текстиле.
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"За неполные шесть лет Ивановская область удвоила компетенции в производстве спецодежды. Если в 2018 году на долю предприятий региона приходился 31% всей производимой в России спецодежды, то по итогам первого полугодия 2024 года – уже более 60%", – сообщил директор департамента экономического развития и торговли региона Дмитрий Тугушев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что рост этого сегмента текстильной отрасли обусловлен тем, что в регионе налажен полный цикл производства спецодежды. Предприятия, изготавливающие ткани, поставляют свою продукцию местным производителям спецодежды, а наличие логистических центров значительно упрощает процессы сбыта.
Руководитель ведомства добавил, что за первое полугодие 2024 года объем инвестиций в основной капитал в производстве текстильных тканей в Ивановской области составил 150% в сравнении с аналогичным периодом, в производстве тканей из химических нитей и штапельных волокон – 200%.
Межрегиональный отраслевой форум "Спецодежда" проводится в регионе уже в шестой раз. За это время он стал авторитетной площадкой для профессионального сообщества, создал возможности для обмена опытом и укрепления деловых контактов. В этом году основное внимание участники и эксперты сосредоточили на обсуждении вопросов развития рынка спецодежды, основных трендов 2025 года, инновационных технологий в текстиле.
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