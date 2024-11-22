https://ria.ru/20241122/solntsepek-1985119104.html

"Солнцепек" выжег опорный пункт ВСУ под Купянском

"Солнцепек" выжег опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 22.11.2024

"Солнцепек" выжег опорный пункт ВСУ под Купянском

Огнеметная группа группировки войск "Запад" уничтожила при помощи ТОС-1А "Солнцепек" взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ, которая препятствовала... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T07:15

2024-11-22T07:15

2024-11-22T08:14

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вооруженные силы украины

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тос-1а "солнцепек"

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноя - РИА Новости. Огнеметная группа группировки войск "Запад" уничтожила при помощи ТОС-1А "Солнцепек" взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ, которая препятствовала продвижению ВС РФ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир огнеметной группы с позывным "Кадет". "Накануне мы уничтожили взводный опорный пункт противника и (пехоту ВСУ - ред.) до 20 человек. Данный взводный опорный пункт мешал нашей пехоте продвинуться дальше, мы отработали <...> И пехота (группировки войск "Запад" - ред.) смогла продвинуться вперед", - рассказал "Кадет". Он отметил, что на место работы выехали в составе огнеметной группы, которая состоит из боевой машины ТОС-1А "Солнцепек" и отделения огневого прикрытия на БТР-82А. "По прибытии на огневую позицию произвели наведение машины на цель, быстро и качественно отработали по ней. Цель была поражена. После этого также оперативно убыли с огневой позиции",- добавил он.

https://ria.ru/20241121/kadyrov-1985035391.html

https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984998456.html

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Уничтожение "Солнцепеком" опорного пункта ВСУ под Купянском "Солнцепек" "Запада" уничтожил "опорник" ВСУ, мешавший продвижению российских сил под Купянском. Об этом РИА Новости рассказал командир огнеметной группы с позывным "Кадет". 2024-11-22T07:15 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек"