https://ria.ru/20241122/solntsepek-1985119104.html
"Солнцепек" выжег опорный пункт ВСУ под Купянском
"Солнцепек" выжег опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 22.11.2024
"Солнцепек" выжег опорный пункт ВСУ под Купянском
Огнеметная группа группировки войск "Запад" уничтожила при помощи ТОС-1А "Солнцепек" взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ, которая препятствовала... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:15
2024-11-22T07:15
2024-11-22T08:14
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноя - РИА Новости. Огнеметная группа группировки войск "Запад" уничтожила при помощи ТОС-1А "Солнцепек" взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ, которая препятствовала продвижению ВС РФ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир огнеметной группы с позывным "Кадет". "Накануне мы уничтожили взводный опорный пункт противника и (пехоту ВСУ - ред.) до 20 человек. Данный взводный опорный пункт мешал нашей пехоте продвинуться дальше, мы отработали <...> И пехота (группировки войск "Запад" - ред.) смогла продвинуться вперед", - рассказал "Кадет". Он отметил, что на место работы выехали в составе огнеметной группы, которая состоит из боевой машины ТОС-1А "Солнцепек" и отделения огневого прикрытия на БТР-82А. "По прибытии на огневую позицию произвели наведение машины на цель, быстро и качественно отработали по ней. Цель была поражена. После этого также оперативно убыли с огневой позиции",- добавил он.
https://ria.ru/20241121/kadyrov-1985035391.html
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Уничтожение "Солнцепеком" опорного пункта ВСУ под Купянском
"Солнцепек" "Запада" уничтожил "опорник" ВСУ, мешавший продвижению российских сил под Купянском. Об этом РИА Новости рассказал командир огнеметной группы с позывным "Кадет".
2024-11-22T07:15
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепек" выжег опорный пункт ВСУ под Купянском
"Солнцепек" уничтожил "опорник" ВСУ, мешавший продвинуться бойцам под Купянском
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 ноя - РИА Новости. Огнеметная группа группировки войск "Запад" уничтожила при помощи ТОС-1А "Солнцепек" взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ, которая препятствовала продвижению ВС РФ на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир огнеметной группы с позывным "Кадет".
"Накануне мы уничтожили взводный опорный пункт противника и (пехоту ВСУ - ред.) до 20 человек. Данный взводный опорный пункт мешал нашей пехоте продвинуться дальше, мы отработали <...> И пехота (группировки войск "Запад" - ред.) смогла продвинуться вперед", - рассказал "Кадет".
Он отметил, что на место работы выехали в составе огнеметной группы, которая состоит из боевой машины ТОС-1А "Солнцепек" и отделения огневого прикрытия на БТР-82А.
"По прибытии на огневую позицию произвели наведение машины на цель, быстро и качественно отработали по ней. Цель была поражена. После этого также оперативно убыли с огневой позиции",- добавил он.