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Запад в агонии из-за результатов выборов в США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.11.2024
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14:16 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/slutskiy-1985199928.html
Запад в агонии из-за результатов выборов в США, заявил Слуцкий
Запад в агонии из-за результатов выборов в США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.11.2024
Запад в агонии из-за результатов выборов в США, заявил Слуцкий
Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США, так как Дональд Трамп с большой вероятностью будет проводить менее "безумную" политику, считает глава... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:16
2024-11-22T14:16
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США, так как Дональд Трамп с большой вероятностью будет проводить менее "безумную" политику, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Оцениваю, как совершенно непозволительной шаг коллективного Запада, команды, которая находится в агонии, понимая, что Трамп, став президентом, с большой вероятностью будет проводить гораздо менее безумную политику на российском направлении. Предельно взвешенный в условиях данной ситуации ответ со стороны нашего верховного главнокомандующего... Россия продемонстрировала свои возможности, уникальные", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какую бы оценку депутат дал действиям Украины, которая нанесла удары по Курской и Брянской области. При этом Слуцкий отметил, что Россия не угрожает, а лишь предупреждает. "Нужно воздержаться от развития событий, которые влекут за собой только ядерный гриб на горизонте и Третью мировую войну, в которой не будет победителей", - добавил парламентарий. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985096989.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир путин, нато, госдума рф, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, НАТО, Госдума РФ, В мире
Запад в агонии из-за результатов выборов в США, заявил Слуцкий

Слуцкий заявил, что Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США, так как Дональд Трамп с большой вероятностью будет проводить менее "безумную" политику, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Оцениваю, как совершенно непозволительной шаг коллективного Запада, команды, которая находится в агонии, понимая, что Трамп, став президентом, с большой вероятностью будет проводить гораздо менее безумную политику на российском направлении. Предельно взвешенный в условиях данной ситуации ответ со стороны нашего верховного главнокомандующего... Россия продемонстрировала свои возможности, уникальные", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какую бы оценку депутат дал действиям Украины, которая нанесла удары по Курской и Брянской области.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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21 ноября, 22:40
При этом Слуцкий отметил, что Россия не угрожает, а лишь предупреждает.
"Нужно воздержаться от развития событий, которые влекут за собой только ядерный гриб на горизонте и Третью мировую войну, в которой не будет победителей", - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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21 ноября, 18:21
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинНАТОГосдума РФВ мире
 
 
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