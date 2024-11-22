Запад в агонии из-за результатов выборов в США, заявил Слуцкий
Слуцкий заявил, что Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США, так как Дональд Трамп с большой вероятностью будет проводить менее "безумную" политику, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Оцениваю, как совершенно непозволительной шаг коллективного Запада, команды, которая находится в агонии, понимая, что Трамп, став президентом, с большой вероятностью будет проводить гораздо менее безумную политику на российском направлении. Предельно взвешенный в условиях данной ситуации ответ со стороны нашего верховного главнокомандующего... Россия продемонстрировала свои возможности, уникальные", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какую бы оценку депутат дал действиям Украины, которая нанесла удары по Курской и Брянской области.
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При этом Слуцкий отметил, что Россия не угрожает, а лишь предупреждает.
"Нужно воздержаться от развития событий, которые влекут за собой только ядерный гриб на горизонте и Третью мировую войну, в которой не будет победителей", - добавил парламентарий.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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