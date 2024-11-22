https://ria.ru/20241122/slutskiy-1985199928.html

Запад в агонии из-за результатов выборов в США, заявил Слуцкий

Запад в агонии из-за результатов выборов в США, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.11.2024

Запад в агонии из-за результатов выборов в США, заявил Слуцкий

Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США, так как Дональд Трамп с большой вероятностью будет проводить менее "безумную" политику, считает глава... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:16

2024-11-22T14:16

2024-11-22T14:16

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дональд трамп

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

нато

госдума рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Запад находится в агонии из-за результатов выборов в США, так как Дональд Трамп с большой вероятностью будет проводить менее "безумную" политику, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Оцениваю, как совершенно непозволительной шаг коллективного Запада, команды, которая находится в агонии, понимая, что Трамп, став президентом, с большой вероятностью будет проводить гораздо менее безумную политику на российском направлении. Предельно взвешенный в условиях данной ситуации ответ со стороны нашего верховного главнокомандующего... Россия продемонстрировала свои возможности, уникальные", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какую бы оценку депутат дал действиям Украины, которая нанесла удары по Курской и Брянской области. При этом Слуцкий отметил, что Россия не угрожает, а лишь предупреждает. "Нужно воздержаться от развития событий, которые влекут за собой только ядерный гриб на горизонте и Третью мировую войну, в которой не будет победителей", - добавил парламентарий. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985096989.html

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир путин, нато, госдума рф, в мире