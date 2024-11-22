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В Подольске после смерти девушки из-за падения павильона возбудили дело
В Подольске после смерти девушки из-за падения павильона возбудили дело - РИА Новости, 22.11.2024
В Подольске после смерти девушки из-за падения павильона возбудили дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти девушки, на которую в Подольске в месте для курения упал металлический павильон, сообщается в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T10:29
2024-11-22T10:29
2024-11-22T10:29
происшествия
подольск
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти девушки, на которую в Подольске в месте для курения упал металлический павильон, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка ведомства. Ранее подмосковная прокуратура сообщала о смерти девушки в Подольске после того, как из-за сильного ветра на нее в месте для курения упал металлический павильон. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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подольск
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происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подольске после смерти девушки из-за падения павильона возбудили дело
СК возбудил дело после смерти девушки из-за падения павильона в Подольске