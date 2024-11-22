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В Новгородской области люди остались без света из-за шторма - РИА Новости, 22.11.2024
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11:25 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/shtorm-1985150867.html
В Новгородской области люди остались без света из-за шторма
В Новгородской области люди остались без света из-за шторма - РИА Новости, 22.11.2024
В Новгородской области люди остались без света из-за шторма
Из-за сильного ветра и снега в Новгородской области более 4 тысяч человек остались без электричества, 43 бригады энергетиков устраняют аварию, сообщила министр... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:25
2024-11-22T11:25
происшествия
новгородская область
валдайский район
архангельское
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Из-за сильного ветра и снега в Новгородской области более 4 тысяч человек остались без электричества, 43 бригады энергетиков устраняют аварию, сообщила министр ЖКХ и ТЭК региона Ирина Николаева. Она уточнила, что ночью в пятницу из-за налипания мокрого снега отключения электроснабжения зафиксированы на востоке области: в Пестовском, Хвойнинском, Боровичском, Мошенском, Валдайском районах и округах. "Без электроснабжения остаются 129 населённых пунктов, в которых проживает 4,4 тысячи человек. Территориальные сетевые организации немедленно приступили к восстановлению электроснабжения, увеличив группировку сил за счёт бригад из других филиалов. Работает 43 бригады, 145 человек", - сообщила Николаева на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По ее словам, электроснабжение планируется восстановить в течение суток. Как уточняет пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад", в Новгородской, Архангельской и Вологодской областях идет шторм с дождем и снегом. Сильный ветер валит деревья. Энергетики расчищают дороги и трассы линий электропередачи, чтобы добраться к местам повреждений. Снегопад сопровождается колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом.
https://ria.ru/20241122/podolsk-1985126128.html
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новгородская область
валдайский район
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происшествия, новгородская область, валдайский район, архангельское
Происшествия, Новгородская область, Валдайский район, Архангельское
В Новгородской области люди остались без света из-за шторма

В Новгородской области четыре тысячи человек остались без света из-за шторма

© МЧС Нижегородской области/TelegramПоследствия непогоды в Нижегородской области
Последствия непогоды в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© МЧС Нижегородской области/Telegram
Последствия непогоды в Нижегородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Из-за сильного ветра и снега в Новгородской области более 4 тысяч человек остались без электричества, 43 бригады энергетиков устраняют аварию, сообщила министр ЖКХ и ТЭК региона Ирина Николаева.
Она уточнила, что ночью в пятницу из-за налипания мокрого снега отключения электроснабжения зафиксированы на востоке области: в Пестовском, Хвойнинском, Боровичском, Мошенском, Валдайском районах и округах.
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"Без электроснабжения остаются 129 населённых пунктов, в которых проживает 4,4 тысячи человек. Территориальные сетевые организации немедленно приступили к восстановлению электроснабжения, увеличив группировку сил за счёт бригад из других филиалов. Работает 43 бригады, 145 человек", - сообщила Николаева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По ее словам, электроснабжение планируется восстановить в течение суток.
Как уточняет пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад", в Новгородской, Архангельской и Вологодской областях идет шторм с дождем и снегом. Сильный ветер валит деревья. Энергетики расчищают дороги и трассы линий электропередачи, чтобы добраться к местам повреждений. Снегопад сопровождается колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом.
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ПроисшествияНовгородская областьВалдайский районАрхангельское
 
 
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