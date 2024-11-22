https://ria.ru/20241122/shilkin-1985220253.html

Суд продлил арест бывшему депутату Госдумы Шилкину

Суд продлил арест бывшему депутату Госдумы Шилкину - РИА Новости, 22.11.2024

Суд продлил арест бывшему депутату Госдумы Шилкину

Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину, обвиняемому в растрате, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:38

2024-11-22T15:38

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину, обвиняемому в растрате, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Николаенко. "Басманный суд Москвы на этой неделе продлил Шилкину срок ареста на три месяца", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в конце сентября отправил Шилкина в СИЗО по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. По данным следствия, Шилкин, будучи в 2019-2020 годах гендиректором находящегося на стадии банкротства ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), продал компании "Партнер", соучредителем которой являлся, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости. Ущерб составил более 23 миллионов рублей. По словам защиты, ещё в рамках рассмотрения вопроса о банкротстве сделки были признаны недействительными, а средства вернулись потерпевшей стороне. Таким образом, как считает защита, действия Шилкина были квалифицированы неправильно, "следствие искусственно завысило тяжесть совершенного преступления", предъявив обвинение в растрате, а не злоупотреблении полномочиями. При этом сам факт произошедшего Шилкин не отрицает. Шилкин был депутатом Госдумы восьмого созыва, то есть с сентября 2021 года. В конце июля 2024-го досрочно сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщала пресс-служба фракции "Новые люди". После депутатства и до ареста Шилкин работал замдиректора коммерческой компании ООО "Партнер".

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