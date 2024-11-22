Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест бывшему депутату Госдумы Шилкину - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/shilkin-1985220253.html
Суд продлил арест бывшему депутату Госдумы Шилкину
Суд продлил арест бывшему депутату Госдумы Шилкину - РИА Новости, 22.11.2024
Суд продлил арест бывшему депутату Госдумы Шилкину
Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину, обвиняемому в растрате, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:38
2024-11-22T15:38
происшествия
москва
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974936728_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_e3441001d38bd23d5c34a55317321795.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину, обвиняемому в растрате, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Николаенко. "Басманный суд Москвы на этой неделе продлил Шилкину срок ареста на три месяца", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в конце сентября отправил Шилкина в СИЗО по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. По данным следствия, Шилкин, будучи в 2019-2020 годах гендиректором находящегося на стадии банкротства ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), продал компании "Партнер", соучредителем которой являлся, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости. Ущерб составил более 23 миллионов рублей. По словам защиты, ещё в рамках рассмотрения вопроса о банкротстве сделки были признаны недействительными, а средства вернулись потерпевшей стороне. Таким образом, как считает защита, действия Шилкина были квалифицированы неправильно, "следствие искусственно завысило тяжесть совершенного преступления", предъявив обвинение в растрате, а не злоупотреблении полномочиями. При этом сам факт произошедшего Шилкин не отрицает. Шилкин был депутатом Госдумы восьмого созыва, то есть с сентября 2021 года. В конце июля 2024-го досрочно сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщала пресс-служба фракции "Новые люди". После депутатства и до ареста Шилкин работал замдиректора коммерческой компании ООО "Партнер".
https://ria.ru/20241116/tsybko-1984115020.html
https://ria.ru/20241121/arest-1985023941.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974936728_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_ffd6871ba568db0b0863af1dd33dead1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, госдума рф
Происшествия, Москва, Госдума РФ
Суд продлил арест бывшему депутату Госдумы Шилкину

Суд на три месяца продлил арест бывшему депутату Госдумы Шилкину

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГригорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве
Григорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Григорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину, обвиняемому в растрате, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Николаенко.
"Басманный суд Москвы на этой неделе продлил Шилкину срок ареста на три месяца", - рассказал собеседник агентства.
Константин Цыбко - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках
16 ноября, 06:45
Басманный суд столицы в конце сентября отправил Шилкина в СИЗО по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере.
По данным следствия, Шилкин, будучи в 2019-2020 годах гендиректором находящегося на стадии банкротства ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), продал компании "Партнер", соучредителем которой являлся, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости. Ущерб составил более 23 миллионов рублей.
По словам защиты, ещё в рамках рассмотрения вопроса о банкротстве сделки были признаны недействительными, а средства вернулись потерпевшей стороне. Таким образом, как считает защита, действия Шилкина были квалифицированы неправильно, "следствие искусственно завысило тяжесть совершенного преступления", предъявив обвинение в растрате, а не злоупотреблении полномочиями. При этом сам факт произошедшего Шилкин не отрицает.
Шилкин был депутатом Госдумы восьмого созыва, то есть с сентября 2021 года. В конце июля 2024-го досрочно сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщала пресс-служба фракции "Новые люди".
После депутатства и до ареста Шилкин работал замдиректора коммерческой компании ООО "Партнер".
Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Бывшего главу Петрозаводска арестовали по делу о взятках
21 ноября, 15:20
 
ПроисшествияМоскваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала