https://ria.ru/20241122/sheremet-1985106597.html
Депутат предложил перекрасить Пентагон в "цвет дурдома"
Депутат предложил перекрасить Пентагон в "цвет дурдома" - РИА Новости, 22.11.2024
Депутат предложил перекрасить Пентагон в "цвет дурдома"
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием заявление представителя минобороны США об обмене... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T01:15
2024-11-22T01:15
2024-11-22T01:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием заявление представителя минобороны США об обмене ядерными ударами и предложил перекрасить здание Пентагона в желтый цвет по аналогии с психиатрическими лечебницами. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. "Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома. Поэтому его стены нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишенных яркий желтый цвет", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, горячие головы в США должны помнить, что в случае ядерного удара на грань выживания будет поставлено все человечество. "Желтым домом" в дореволюционной России называли психиатрические лечебницы, стены которых зачастую окрашивали в желтый цвет.
https://ria.ru/20241121/krym-1984924510.html
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в мире, сша, россия, михаил шеремет, госдума рф, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Министерство обороны США
Депутат предложил перекрасить Пентагон в "цвет дурдома"
Шеремет предложил перекрасить Пентагон из-за позиции по ядерным ударам