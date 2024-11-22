https://ria.ru/20241122/shein-1985242706.html

Политика Олега Шеина* внесли в реестр иноагентов

Политика Олега Шеина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 22.11.2024

Политика Олега Шеина* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Олега Шеина*, а также еще одного человека, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:06

2024-11-22T17:06

2024-11-22T17:24

россия

общество

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Олега Шеина*, а также еще одного человека, сообщается на сайте ведомства."Двадцать второго ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.А. Ваганов* и О.В. Шеин*", - говорится в сообщении.По данным ведомства, Олег Шеин* участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, а также принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.Вадим Ваганов*, отмечается в релизе, также распространял сообщения иноагентов, а также фейки об избирательной системе России. Сам он является сотрудником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.Вместе с тем, из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Альтаир 2021".*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

https://ria.ru/20241119/otkaz-1984508566.html

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