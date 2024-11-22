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Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику - РИА Новости, 22.11.2024
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
16:00 22.11.2024 (обновлено: 16:12 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/severnayavoyna-1985157999.html
Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику
Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику - РИА Новости, 22.11.2024
Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику
В Северной войне Россия билась со Швецией — хозяйкой Балтийского моря. Как Петр I решился сражаться со шведами, не имея флота на севере. Почему на еще не отвоеванной у врага земле царь основал новую столицу — Санкт-Петербург. Зачем на Балтике русские применяли галеры, и где для нового флота стали строить линейные корабли.
2024-11-22T16:00
2024-11-22T16:12
история русского флота
северная война (1700 - 1721)
петр i
балтийский флот вмф россии
санкт-петербург
нарва
шлиссельбург
спбгу
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Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику
В Северной войне Россия билась со Швецией – хозяйкой Балтийского моря. Как Пётр I решился сражаться со шведами, не имея флота на севере. Почему на еще не отвоеванной у врага земле царь основал новую столицу – Санкт-Петербург. Зачем на Балтике русские применяли галеры, и где для нового флота стали строить линейные корабли.
audio/mpeg
Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику
В Северной войне Россия билась со Швецией – хозяйкой Балтийского моря. Как Пётр I решился сражаться со шведами, не имея флота на севере. Почему на еще не отвоеванной у врага земле царь основал новую столицу – Санкт-Петербург. Зачем на Балтике русские применяли галеры, и где для нового флота стали строить линейные корабли.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Как Россия заполучила свои первые морские победы при Гангуте и Гренгаме? Какие хитрости в боях на воде применяли сам царь и его сподвижники Александр Меншиков и Федор Апраксин? Благодаря чему морскому капитану Науму Сенявину удалось впервые победить в сражении русских и шведских линейных кораблей? Какие суда строились на северных русских верфях в Лодейном Поле, на реках Сяси и Луге, на Соломбальской верфи в Архангельске, и когда в Санкт-Петербурге начала свою работу главная кузница флота на Балтике — Адмиралтейская верфь?О зарождении первого русского военно-морского флота слушайте в эпизоде "Азовские походы Петра I".Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP4VtcBx2Y
санкт-петербург
нарва
шлиссельбург
швеция
балтийское море
нева (река)
финский залив
финляндия
полтава
луга
россия
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северная война (1700 - 1721), петр i, балтийский флот вмф россии, санкт-петербург, нарва, шлиссельбург, спбгу, швеция, балтийское море, нева (река), финский залив, александр меншиков, вмф рф, история, финляндия, военный конфликт, полтава, адмиралтейские верфи, санкт-петербургский государственный университет, луга, аудио, россия, технологии, производство
История русского флота, Северная война (1700 - 1721), Петр I, Балтийский флот ВМФ России, Санкт-Петербург, Нарва, Шлиссельбург, СПбГУ, Швеция, Балтийское море, Нева (река), Финский залив, Александр Меншиков, ВМФ РФ, история, Финляндия, военный конфликт, Полтава, Адмиралтейские верфи, Санкт-Петербургский государственный университет, Луга, Россия, Технологии, Производство

Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику

История русского флота
Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику
Вчера, 16:00
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В Северной войне Россия билась со Швецией — хозяйкой Балтийского моря. Как Петр I решился сражаться со шведами, не имея флота на севере. Почему на еще не отвоеванной у врага земле царь основал новую столицу — Санкт-Петербург. Зачем на Балтике русские применяли галеры, и где для нового флота стали строить линейные корабли.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Как Россия заполучила свои первые морские победы при Гангуте и Гренгаме? Какие хитрости в боях на воде применяли сам царь и его сподвижники Александр Меншиков и Федор Апраксин? Благодаря чему морскому капитану Науму Сенявину удалось впервые победить в сражении русских и шведских линейных кораблей? Какие суда строились на северных русских верфях в Лодейном Поле, на реках Сяси и Луге, на Соломбальской верфи в Архангельске, и когда в Санкт-Петербурге начала свою работу главная кузница флота на Балтике — Адмиралтейская верфь?
О зарождении первого русского военно-морского флота слушайте в эпизоде "Азовские походы Петра I".
Эксперты эпизода:
  • доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Кирилл Борисович Назаренко;
  • специалист по военной истории Петровской эпохи, автор книг и статей о Северной войне Борис Вадимович Мегорский.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Олег Грабовский
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP4VtcBx2Y
 
История русского флотаСеверная война (1700 - 1721)Петр IБалтийский флот ВМФ РоссииСанкт-ПетербургНарваШлиссельбургСПбГУШвецияБалтийское мореНева (река)Финский заливАлександр МеншиковВМФ РФисторияФинляндиявоенный конфликтПолтаваАдмиралтейские верфиСанкт-Петербургский государственный университетЛугаРоссияТехнологииПроизводство
 
 
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