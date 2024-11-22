https://ria.ru/20241122/severnayavoyna-1985157999.html

Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику

Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику - РИА Новости, 22.11.2024

Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику

В Северной войне Россия билась со Швецией — хозяйкой Балтийского моря. Как Петр I решился сражаться со шведами, не имея флота на севере. Почему на еще не отвоеванной у врага земле царь основал новую столицу — Санкт-Петербург. Зачем на Балтике русские применяли галеры, и где для нового флота стали строить линейные корабли.

2024-11-22T16:00

2024-11-22T16:00

2024-11-22T16:12

история русского флота

северная война (1700 - 1721)

петр i

балтийский флот вмф россии

санкт-петербург

нарва

шлиссельбург

спбгу

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Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику В Северной войне Россия билась со Швецией – хозяйкой Балтийского моря. Как Пётр I решился сражаться со шведами, не имея флота на севере. Почему на еще не отвоеванной у врага земле царь основал новую столицу – Санкт-Петербург. Зачем на Балтике русские применяли галеры, и где для нового флота стали строить линейные корабли. audio/mpeg

Молодой русский флот против шведской армады. Северная война за Балтику В Северной войне Россия билась со Швецией – хозяйкой Балтийского моря. Как Пётр I решился сражаться со шведами, не имея флота на севере. Почему на еще не отвоеванной у врага земле царь основал новую столицу – Санкт-Петербург. Зачем на Балтике русские применяли галеры, и где для нового флота стали строить линейные корабли. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Как Россия заполучила свои первые морские победы при Гангуте и Гренгаме? Какие хитрости в боях на воде применяли сам царь и его сподвижники Александр Меншиков и Федор Апраксин? Благодаря чему морскому капитану Науму Сенявину удалось впервые победить в сражении русских и шведских линейных кораблей? Какие суда строились на северных русских верфях в Лодейном Поле, на реках Сяси и Луге, на Соломбальской верфи в Архангельске, и когда в Санкт-Петербурге начала свою работу главная кузница флота на Балтике — Адмиралтейская верфь?О зарождении первого русского военно-морского флота слушайте в эпизоде "Азовские походы Петра I".Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Олег ГрабовскийГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP4VtcBx2Y

санкт-петербург

нарва

шлиссельбург

швеция

балтийское море

нева (река)

финский залив

финляндия

полтава

луга

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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