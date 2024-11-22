https://ria.ru/20241122/sever-1985201483.html

Войска "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область

Войска "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 22.11.2024

Войска "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:23

2024-11-22T14:23

2024-11-22T14:23

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населённых пунктов Курской области и пяти населённых пунктов Сумской области Украины, добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241122/kursk-1985116329.html

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россия, курская область, александрия, вооруженные силы украины, украина