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Войска "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/sever-1985201483.html
Войска "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Войска "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 22.11.2024
Войска "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:23
2024-11-22T14:23
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александрия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населённых пунктов Курской области и пяти населённых пунктов Сумской области Украины, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241122/kursk-1985116329.html
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россия, курская область, александрия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александрия, Вооруженные силы Украины, Украина
Войска "Севера" отразили попытку вторжения ВСУ в Курскую область

Войска "Севера" нанесли поражение десяти украинским бригадам в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВС России в Курской области
ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад в районах девяти населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населённых пунктов Курской области и пяти населённых пунктов Сумской области Украины, добавили в Минобороны РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Курскую область перебросили элитный спецбатальон ВСУ, сообщили в "Ахмате"
Вчера, 06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлександрияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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