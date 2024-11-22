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Сербия и Россия ищут решение по оплате газа из-за санкций США - РИА Новости, 22.11.2024
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18:44 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/serbija-1985260934.html
Сербия и Россия ищут решение по оплате газа из-за санкций США
Сербия и Россия ищут решение по оплате газа из-за санкций США - РИА Новости, 22.11.2024
Сербия и Россия ищут решение по оплате газа из-за санкций США
Сербия и России работают над поиском решения по беспрепятственному снабжению газом Сербии в связи с новыми санкциями США против Газпромбанка, заявил РИА Новости РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:44
2024-11-22T18:44
экономика
сербия
россия
сша
душан баятович
александр вучич
газпромбанк
газпром
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БЕЛГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Сербия и России работают над поиском решения по беспрепятственному снабжению газом Сербии в связи с новыми санкциями США против Газпромбанка, заявил РИА Новости гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. "Решением включить Газпромбанк в санкционный список уходящая администрация США попыталась наказать все европейские государства, которые покупают газ у РФ. Крупнейшие покупатели российского сжиженного природного газа (СПГ) - это Франция, Испания и Бельгия, а по трубопроводу снабжаются Венгрия, Словакия, разумеется, Сербия, но и многие другие", - заявил Баятович агентству и добавил, что эти санкции направлены против российского газа, а Газпромбанк используется "только как механизм для их осуществления". По словам гендиректора сербской госкомпании, санкции становятся все больше частью личных разборок уходящей администрации США, "что у большой части деловой элиты вызовет только дальнейшие подозрения и, прежде всего, разочарование". "Мы интенсивно работаем с коллегами из России для нахождения решения, чтобы обеспечить беспрепятственное снабжение газом Республики Сербия. Некоторые решения уже просматриваются, но требуется высокая степень координации всех участников процесса. Надеемся, что новая американская администрация будет иметь другой подход к решению вопроса газоснабжения Европы и финансовым санкциям, направленным на оплату необходимых энергоносителей", - подчеркнул Баятович. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в середине ноября, что Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, при этом расходы в отопительный период растут до рекордных показателей - около 14 миллионов кубометров в сутки. По его словам, сейчас официальный Белград сейчас платит за газ по цене в 323 доллара за 1 тысячу кубометров, а цена на рынке сейчас на (бирже в Нидерландах – ред.) TTF составляет 520 долларов за тысячу кубометров. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учётом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html
https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html
https://ria.ru/20241122/turtsiya-1985169338.html
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экономика, сербия, россия, сша, душан баятович, александр вучич, газпромбанк, газпром, турецкий поток
Экономика, Сербия, Россия, США, Душан Баятович, Александр Вучич, Газпромбанк, Газпром, Турецкий поток
Сербия и Россия ищут решение по оплате газа из-за санкций США

Глава "Србиягаза" Баятович: Сербия и Россия работают над решением по оплате газа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд "Газпромбанка"
Стенд Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд "Газпромбанка" . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Сербия и России работают над поиском решения по беспрепятственному снабжению газом Сербии в связи с новыми санкциями США против Газпромбанка, заявил РИА Новости гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.
США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Сийярто обвинил США в попытке поставить под угрозу энергоснабжение в Европе
Вчера, 12:49
"Решением включить Газпромбанк в санкционный список уходящая администрация США попыталась наказать все европейские государства, которые покупают газ у РФ. Крупнейшие покупатели российского сжиженного природного газа (СПГ) - это Франция, Испания и Бельгия, а по трубопроводу снабжаются Венгрия, Словакия, разумеется, Сербия, но и многие другие", - заявил Баятович агентству и добавил, что эти санкции направлены против российского газа, а Газпромбанк используется "только как механизм для их осуществления".
По словам гендиректора сербской госкомпании, санкции становятся все больше частью личных разборок уходящей администрации США, "что у большой части деловой элиты вызовет только дальнейшие подозрения и, прежде всего, разочарование".
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Газпромбанк ответил на включение в санкционный список США
21 ноября, 19:48
"Мы интенсивно работаем с коллегами из России для нахождения решения, чтобы обеспечить беспрепятственное снабжение газом Республики Сербия. Некоторые решения уже просматриваются, но требуется высокая степень координации всех участников процесса. Надеемся, что новая американская администрация будет иметь другой подход к решению вопроса газоснабжения Европы и финансовым санкциям, направленным на оплату необходимых энергоносителей", - подчеркнул Баятович.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в середине ноября, что Сербия платит за газ из России 60-63% рыночной цены, при этом расходы в отопительный период растут до рекордных показателей - около 14 миллионов кубометров в сутки. По его словам, сейчас официальный Белград сейчас платит за газ по цене в 323 доллара за 1 тысячу кубометров, а цена на рынке сейчас на (бирже в Нидерландах – ред.) TTF составляет 520 долларов за тысячу кубометров.
Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учётом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.
Турция - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Турции отреагировали на санкции США по "Газпромбанку"
Вчера, 12:38
 
ЭкономикаСербияРоссияСШАДушан БаятовичАлександр ВучичГазпромбанкГазпромТурецкий поток
 
 
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