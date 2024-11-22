https://ria.ru/20241122/semi-1985218134.html

Семьи с новорожденными в Подмосковье с января получили более 7 млрд рублей

Семьи с новорожденными в Подмосковье с января получили более 7 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2024

Семьи с новорожденными в Подмосковье с января получили более 7 млрд рублей

Власти Подмосковья в 2024 году сосредоточились на расширении мер социальной поддержки для семей с детьми. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на вице-губернатора... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:25

2024-11-22T15:25

2024-11-22T15:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Власти Подмосковья в 2024 году сосредоточились на расширении мер социальной поддержки для семей с детьми. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на вице-губернатора региона Людмилу Болатаеву.Она подчеркнула, что в области на данный момент насчитывается 1,2 миллиона семей. И в них воспитывают свыше 1,7 миллиона детей. Власти стараются разработать такие всеобъемлющие меры поддержки, которые позволят поддерживать ребенка на каждом этапе его взросления.В частности, многим семьям помогают с приобретением товаров, необходимых для новорожденных. Кроме того, популярной мерой поддержки является ежемесячная выплата, покрывающая полноценный рацион беременных, кормящих и малышей до трех лет. Также жительницам Подмосковья положено единовременное пособие при рождении ребенка.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)