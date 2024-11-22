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Семьи с новорожденными в Подмосковье с января получили более 7 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2024
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Новости Подмосковья
 
15:25 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/semi-1985218134.html
Семьи с новорожденными в Подмосковье с января получили более 7 млрд рублей
Семьи с новорожденными в Подмосковье с января получили более 7 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2024
Семьи с новорожденными в Подмосковье с января получили более 7 млрд рублей
Власти Подмосковья в 2024 году сосредоточились на расширении мер социальной поддержки для семей с детьми. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на вице-губернатора... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:25
2024-11-22T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Власти Подмосковья в 2024 году сосредоточились на расширении мер социальной поддержки для семей с детьми. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на вице-губернатора региона Людмилу Болатаеву.Она подчеркнула, что в области на данный момент насчитывается 1,2 миллиона семей. И в них воспитывают свыше 1,7 миллиона детей. Власти стараются разработать такие всеобъемлющие меры поддержки, которые позволят поддерживать ребенка на каждом этапе его взросления.В частности, многим семьям помогают с приобретением товаров, необходимых для новорожденных. Кроме того, популярной мерой поддержки является ежемесячная выплата, покрывающая полноценный рацион беременных, кормящих и малышей до трех лет. Также жительницам Подмосковья положено единовременное пособие при рождении ребенка.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Семьи с новорожденными в Подмосковье с января получили более 7 млрд рублей

Новорожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Власти Подмосковья в 2024 году сосредоточились на расширении мер социальной поддержки для семей с детьми. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на вице-губернатора региона Людмилу Болатаеву.
Она подчеркнула, что в области на данный момент насчитывается 1,2 миллиона семей. И в них воспитывают свыше 1,7 миллиона детей. Власти стараются разработать такие всеобъемлющие меры поддержки, которые позволят поддерживать ребенка на каждом этапе его взросления.
В частности, многим семьям помогают с приобретением товаров, необходимых для новорожденных. Кроме того, популярной мерой поддержки является ежемесячная выплата, покрывающая полноценный рацион беременных, кормящих и малышей до трех лет. Также жительницам Подмосковья положено единовременное пособие при рождении ребенка.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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