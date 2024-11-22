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СБУ обвинила жителя Николаева в госизмене - РИА Новости, 22.11.2024
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17:54 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/sbu-1985252204.html
СБУ обвинила жителя Николаева в госизмене
СБУ обвинила жителя Николаева в госизмене - РИА Новости, 22.11.2024
СБУ обвинила жителя Николаева в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в государственной измене мужчину из Николаева, который указал место работы ТЦК (территориальный центр комплектования, РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:54
2024-11-22T17:54
в мире
николаев (украина)
украина
сергей лебедев
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в государственной измене мужчину из Николаева, который указал место работы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сегодня СБУ рассказали об аресте мужчины в Николаеве. Ему хотят присудить 12 лет тюрьмы. Из доказательств предъявляют скриншот, сделанный в чате. Судя по скриншоту, некто "аноним" предупреждает о том, что на въезде в Николаев стоят ТЦК", - заявил собеседник агентства. Он отмечает, что СБУ рассказала о том, что обвиняемый работает в "Энергосбыте" и якобы сотрудничает с ФСБ. Лебедев подчеркивает, что было несколько свидетельств того, что арестовывают даже пенсионеров за "лайки" в соцсети "Одноклассники" и некоторые высказывания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241122/ukraina-1985113900.html
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в мире, николаев (украина), украина, сергей лебедев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Николаев (Украина), Украина, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СБУ обвинила жителя Николаева в госизмене

На Украине мужчину, который указал место работы военкомата, обвинили в госизмене

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в государственной измене мужчину из Николаева, который указал место работы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сегодня СБУ рассказали об аресте мужчины в Николаеве. Ему хотят присудить 12 лет тюрьмы. Из доказательств предъявляют скриншот, сделанный в чате. Судя по скриншоту, некто "аноним" предупреждает о том, что на въезде в Николаев стоят ТЦК", - заявил собеседник агентства.
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Он отмечает, что СБУ рассказала о том, что обвиняемый работает в "Энергосбыте" и якобы сотрудничает с ФСБ. Лебедев подчеркивает, что было несколько свидетельств того, что арестовывают даже пенсионеров за "лайки" в соцсети "Одноклассники" и некоторые высказывания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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В миреНиколаев (Украина)УкраинаСергей ЛебедевСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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