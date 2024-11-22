https://ria.ru/20241122/sbu-1985252204.html

СБУ обвинила жителя Николаева в госизмене

СБУ обвинила жителя Николаева в госизмене - РИА Новости, 22.11.2024

СБУ обвинила жителя Николаева в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в государственной измене мужчину из Николаева, который указал место работы ТЦК (территориальный центр комплектования, РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:54

2024-11-22T17:54

2024-11-22T17:54

в мире

николаев (украина)

украина

сергей лебедев

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в государственной измене мужчину из Николаева, который указал место работы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сегодня СБУ рассказали об аресте мужчины в Николаеве. Ему хотят присудить 12 лет тюрьмы. Из доказательств предъявляют скриншот, сделанный в чате. Судя по скриншоту, некто "аноним" предупреждает о том, что на въезде в Николаев стоят ТЦК", - заявил собеседник агентства. Он отмечает, что СБУ рассказала о том, что обвиняемый работает в "Энергосбыте" и якобы сотрудничает с ФСБ. Лебедев подчеркивает, что было несколько свидетельств того, что арестовывают даже пенсионеров за "лайки" в соцсети "Одноклассники" и некоторые высказывания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241122/ukraina-1985113900.html

https://ria.ru/20241122/granata-1985217981.html

николаев (украина)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаев (украина), украина, сергей лебедев, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)