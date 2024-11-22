https://ria.ru/20241122/sber-1985120270.html
В "Сбере" назвали способ по борьбе с дропперами
В "Сбере" назвали способ по борьбе с дропперами - РИА Новости, 22.11.2024
В "Сбере" назвали способ по борьбе с дропперами
Необходимо установить обязательный норматив по доле дропов среди клиентов банков - это станет стимулом для кредитных организаций заниматься вопросами борьбы с... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T07:47
2024-11-22T07:47
2024-11-22T07:47
россия
белоруссия
эльвира набиуллина
сергей велигодский
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госдума рф
станислав кузнецов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Необходимо установить обязательный норматив по доле дропов среди клиентов банков - это станет стимулом для кредитных организаций заниматься вопросами борьбы с дропперством, рассказал РИА Новости в кулуарах межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте" директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Сбербанк несколько лет назад принял стратегию "Антидроп" по противодействию использования дропперов - лиц, которые передают мошенникам свои банковские карты или предоставляют к ним доступ, помогая выводить похищенные деньги - в схемах мошенничества. Благодаря этой работе за последние пару лет число дропперов с картами "Сбера" сократилось почти в пять раз. "Это значит, что наши карты становится все менее экономически целесообразно использовать для вывода похищенных у людей денег", - сообщил Велигодский. "Однако, как только мы стали "закручивать гайки", дропы начали мигрировать в другие банки, которые не уделяют должное внимание вопросу борьбы с ними. Поэтому мы считаем, что нужно установить обязательный норматив по доле дропов среди клиентов банков. Это будет хороший стимул для банков заниматься вопросами борьбы с дропперством", - сказал он. Для эффективной борьбы с дропперством Велигодский привел в пример опыт Белоруссии, где ввели уголовную ответственность за эту деятельность. "Минимальное наказание - это штраф, а максимальное - 10 лет лишения свободы. И у них проблема с дропперством решена, там ее нет", - отметил он. Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах форума по кибербезопасности SOC Forum 2024 сообщал, что благодаря отработанному механизму взаимодействия с правоохранительными и судебными органами, а также с другими банками "Сберу" с начала года удалось вернуть россиянам более 1 миллиарда рублей со счетов дропперов. По его словам, сейчас большинство дропперов в России - граждане до 24 лет, при этом "Сбер" фиксирует дальнейшее вовлечение в дропперство молодых людей, интересующихся легкими заработками. В МВД РФ в начале сентября сообщили, что в правительство направлен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дропперство. В июне член СПЧ РФ Элина Сидоренко говорила, что число дропперов в России, по разным данным, может составлять до 2 миллионов человек. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме во вторник, подчеркнула важность усиления ответственности за дропперство.
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россия, белоруссия, эльвира набиуллина, сергей велигодский, сбер, сбербанк россии, госдума рф, станислав кузнецов, экономика
Россия, Белоруссия, Эльвира Набиуллина, Сергей Велигодский, Сбер, Сбербанк России, Госдума РФ, Станислав Кузнецов, Экономика
В "Сбере" назвали способ по борьбе с дропперами
"Сбер": бороться с дропперами помогут обязательные нормативы для банков
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Необходимо установить обязательный норматив по доле дропов среди клиентов банков - это станет стимулом для кредитных организаций заниматься вопросами борьбы с дропперством, рассказал РИА Новости в кулуарах межотраслевой конференции "Безопасность клиента на первом месте" директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Сбербанк несколько лет назад принял стратегию "Антидроп" по противодействию использования дропперов - лиц, которые передают мошенникам свои банковские карты или предоставляют к ним доступ, помогая выводить похищенные деньги - в схемах мошенничества. Благодаря этой работе за последние пару лет число дропперов с картами "Сбера" сократилось почти в пять раз. "Это значит, что наши карты становится все менее экономически целесообразно использовать для вывода похищенных у людей денег", - сообщил Велигодский.
"Однако, как только мы стали "закручивать гайки", дропы начали мигрировать в другие банки, которые не уделяют должное внимание вопросу борьбы с ними. Поэтому мы считаем, что нужно установить обязательный норматив по доле дропов среди клиентов банков. Это будет хороший стимул для банков заниматься вопросами борьбы с дропперством", - сказал он.
Для эффективной борьбы с дропперством Велигодский привел в пример опыт Белоруссии
, где ввели уголовную ответственность за эту деятельность. "Минимальное наказание - это штраф, а максимальное - 10 лет лишения свободы. И у них проблема с дропперством решена, там ее нет", - отметил он.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
в кулуарах форума по кибербезопасности SOC Forum 2024 сообщал, что благодаря отработанному механизму взаимодействия с правоохранительными и судебными органами, а также с другими банками "Сберу" с начала года удалось вернуть россиянам более 1 миллиарда рублей со счетов дропперов.
По его словам, сейчас большинство дропперов в России
- граждане до 24 лет, при этом "Сбер" фиксирует дальнейшее вовлечение в дропперство молодых людей, интересующихся легкими заработками.
В МВД РФ в начале сентября сообщили, что в правительство направлен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за дропперство. В июне член СПЧ РФ Элина Сидоренко говорила, что число дропперов в России, по разным данным, может составлять до 2 миллионов человек.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина
, выступая на пленарном заседании в Госдуме
во вторник, подчеркнула важность усиления ответственности за дропперство.