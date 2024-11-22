https://ria.ru/20241122/samozanyatye-1985199918.html
Более 100 тысяч красноярок ведут бизнес как ИП или самозанятые
Более 100 тысяч красноярок ведут бизнес как ИП или самозанятые - РИА Новости, 22.11.2024
Более 100 тысяч красноярок ведут бизнес как ИП или самозанятые
Более 100 тысяч жительниц Красноярского края ведут бизнес как ИП или самозанятые, сообщает агентство развития малого и среднего предпринимательства региона. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:16
2024-11-22T14:16
2024-11-22T14:16
красноярский край
корпорация мсп
женщины
самозанятые
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч жительниц Красноярского края ведут бизнес как ИП или самозанятые, сообщает агентство развития малого и среднего предпринимательства региона. "Доля женского предпринимательства в Красноярском крае среди ИП последние годы относительно стабильна и составляет 42,2%. Об этом говорится в исследовании Корпорации МСП, приуроченном ко Дню женского предпринимательства... Как самозанятые в крае осуществляют деятельность 93 077 женщин – 44,7% от общего числа самозанятых", - говорится в сообщении. Развитию малого и среднего бизнеса способствует нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин. "Женское предпринимательство в Красноярском крае активно развивается и занимает значительное место в экономике региона. Почти каждая вторая получает доступ к различным мерам поддержки для развития бизнеса", – отметил и.о. руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства региона Роман Мартынов. Наибольшее число женщин заняты в таких отраслях, как предоставление соцуслуг, производство одежды, деятельность турагентств, образование, деятельность в области права и бухучета, производство текстильных изделий, страхование, ветеринарная деятельность, деятельность по трудоустройству и подбору персонала и других. Среди самозанятых практически полностью заняты такие сферы, как маникюр и педикюр, косметология, няни, стилисты и парикмахеры, пошив одежды. Наименьшая доля самозанятых женщин среди автослесарей, сантехников, ремонта бытовой техники. Обо всех доступных мерах поддержки можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф, через консультантов по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра "Мой бизнес" в районах края.
https://ria.ru/20241122/kalendar-1985189124.html
https://ria.ru/20241121/arkhangelsk-1984957619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, корпорация мсп, женщины, самозанятые
Красноярский край, Корпорация МСП, женщины, самозанятые
КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч жительниц Красноярского края ведут бизнес как ИП или самозанятые, сообщает агентство развития малого и среднего предпринимательства региона.
"Доля женского предпринимательства в Красноярском крае среди ИП последние годы относительно стабильна и составляет 42,2%. Об этом говорится в исследовании Корпорации МСП
, приуроченном ко Дню женского предпринимательства... Как самозанятые в крае осуществляют деятельность 93 077 женщин – 44,7% от общего числа самозанятых", - говорится в сообщении.
Развитию малого и среднего бизнеса способствует нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.
"Женское предпринимательство в Красноярском крае активно развивается и занимает значительное место в экономике региона. Почти каждая вторая получает доступ к различным мерам поддержки для развития бизнеса", – отметил и.о. руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства региона Роман Мартынов.
Наибольшее число женщин заняты в таких отраслях, как предоставление соцуслуг, производство одежды, деятельность турагентств, образование, деятельность в области права и бухучета, производство текстильных изделий, страхование, ветеринарная деятельность, деятельность по трудоустройству и подбору персонала и других.
Среди самозанятых практически полностью заняты такие сферы, как маникюр и педикюр, косметология, няни, стилисты и парикмахеры, пошив одежды. Наименьшая доля самозанятых женщин среди автослесарей, сантехников, ремонта бытовой техники.
Обо всех доступных мерах поддержки можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф, через консультантов по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра "Мой бизнес" в районах края.