https://ria.ru/20241122/samozanyatye-1985199918.html

Более 100 тысяч красноярок ведут бизнес как ИП или самозанятые

Более 100 тысяч красноярок ведут бизнес как ИП или самозанятые - РИА Новости, 22.11.2024

Более 100 тысяч красноярок ведут бизнес как ИП или самозанятые

Более 100 тысяч жительниц Красноярского края ведут бизнес как ИП или самозанятые, сообщает агентство развития малого и среднего предпринимательства региона. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:16

2024-11-22T14:16

2024-11-22T14:16

красноярский край

корпорация мсп

женщины

самозанятые

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КРАСНОЯРСК, 22 ноя - РИА Новости. Более 100 тысяч жительниц Красноярского края ведут бизнес как ИП или самозанятые, сообщает агентство развития малого и среднего предпринимательства региона. "Доля женского предпринимательства в Красноярском крае среди ИП последние годы относительно стабильна и составляет 42,2%. Об этом говорится в исследовании Корпорации МСП, приуроченном ко Дню женского предпринимательства... Как самозанятые в крае осуществляют деятельность 93 077 женщин – 44,7% от общего числа самозанятых", - говорится в сообщении. Развитию малого и среднего бизнеса способствует нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин. "Женское предпринимательство в Красноярском крае активно развивается и занимает значительное место в экономике региона. Почти каждая вторая получает доступ к различным мерам поддержки для развития бизнеса", – отметил и.о. руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства региона Роман Мартынов. Наибольшее число женщин заняты в таких отраслях, как предоставление соцуслуг, производство одежды, деятельность турагентств, образование, деятельность в области права и бухучета, производство текстильных изделий, страхование, ветеринарная деятельность, деятельность по трудоустройству и подбору персонала и других. Среди самозанятых практически полностью заняты такие сферы, как маникюр и педикюр, косметология, няни, стилисты и парикмахеры, пошив одежды. Наименьшая доля самозанятых женщин среди автослесарей, сантехников, ремонта бытовой техники. Обо всех доступных мерах поддержки можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф, через консультантов по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра "Мой бизнес" в районах края.

https://ria.ru/20241122/kalendar-1985189124.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, корпорация мсп, женщины, самозанятые