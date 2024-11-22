https://ria.ru/20241122/salmonellez-1985192359.html

У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез

У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез - РИА Новости, 22.11.2024

У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез

Сальмонеллез выявлен у второклассницы после отравления в школе Канска Красноярского края, анализы других еще не готовы, число заболевших возросло до 48 человек, РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:46

2024-11-22T13:46

2024-11-22T13:46

происшествия

здоровье - общество

канск

красноярский край

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 22 ноя – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у второклассницы после отравления в школе Канска Красноярского края, анализы других еще не готовы, число заболевших возросло до 48 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. Прокуратура в среду сообщала, что в Красноярском крае произошло второе за сутки массовое отравление школьников. В медучреждения на тот момент обратились с симптомами кишечной инфекции 18 детей и двое взрослых. В школе была организована проверка. Позже Роспотребнадзор сообщал о 25 заболевших. На утро пятницы количество госпитализированных выросло до 37, всего заболевших было 44 человека. Школа переведена на дистанционный формат обучения. "У одного ребенка из заболевших в Канске выявлен сальмонеллез. Это девочка 8 лет, ученица второго класса. У других анализы еще не готовы", - сказал собеседник, уточнив, что число госпитализированных остается таким же, а обратившихся за медпомощью увеличилось до 48 человек.

https://ria.ru/20241118/moskva-1984447198.html

канск

красноярский край

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Варвара Скокшина

происшествия, здоровье - общество, канск, красноярский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)