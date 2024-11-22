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У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез - РИА Новости, 22.11.2024
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13:46 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/salmonellez-1985192359.html
У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез
У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез - РИА Новости, 22.11.2024
У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез
Сальмонеллез выявлен у второклассницы после отравления в школе Канска Красноярского края, анализы других еще не готовы, число заболевших возросло до 48 человек, РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:46
2024-11-22T13:46
происшествия
здоровье - общество
канск
красноярский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у второклассницы после отравления в школе Канска Красноярского края, анализы других еще не готовы, число заболевших возросло до 48 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. Прокуратура в среду сообщала, что в Красноярском крае произошло второе за сутки массовое отравление школьников. В медучреждения на тот момент обратились с симптомами кишечной инфекции 18 детей и двое взрослых. В школе была организована проверка. Позже Роспотребнадзор сообщал о 25 заболевших. На утро пятницы количество госпитализированных выросло до 37, всего заболевших было 44 человека. Школа переведена на дистанционный формат обучения. "У одного ребенка из заболевших в Канске выявлен сальмонеллез. Это девочка 8 лет, ученица второго класса. У других анализы еще не готовы", - сказал собеседник, уточнив, что число госпитализированных остается таким же, а обратившихся за медпомощью увеличилось до 48 человек.
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канск
красноярский край
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происшествия, здоровье - общество, канск, красноярский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Канск, Красноярский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез

У второклассницы отравившейся в школе в Красноярском крае, выявили сальмонеллез

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у второклассницы после отравления в школе Канска Красноярского края, анализы других еще не готовы, число заболевших возросло до 48 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Прокуратура в среду сообщала, что в Красноярском крае произошло второе за сутки массовое отравление школьников. В медучреждения на тот момент обратились с симптомами кишечной инфекции 18 детей и двое взрослых. В школе была организована проверка. Позже Роспотребнадзор сообщал о 25 заболевших. На утро пятницы количество госпитализированных выросло до 37, всего заболевших было 44 человека. Школа переведена на дистанционный формат обучения.
"У одного ребенка из заболевших в Канске выявлен сальмонеллез. Это девочка 8 лет, ученица второго класса. У других анализы еще не готовы", - сказал собеседник, уточнив, что число госпитализированных остается таким же, а обратившихся за медпомощью увеличилось до 48 человек.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКанскКрасноярский крайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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