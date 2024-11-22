https://ria.ru/20241122/salmonellez-1985192359.html
У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез
У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез - РИА Новости, 22.11.2024
У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез
Сальмонеллез выявлен у второклассницы после отравления в школе Канска Красноярского края, анализы других еще не готовы, число заболевших возросло до 48 человек, РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:46
2024-11-22T13:46
2024-11-22T13:46
происшествия
здоровье - общество
канск
красноярский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 ноя – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у второклассницы после отравления в школе Канска Красноярского края, анализы других еще не готовы, число заболевших возросло до 48 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ. Прокуратура в среду сообщала, что в Красноярском крае произошло второе за сутки массовое отравление школьников. В медучреждения на тот момент обратились с симптомами кишечной инфекции 18 детей и двое взрослых. В школе была организована проверка. Позже Роспотребнадзор сообщал о 25 заболевших. На утро пятницы количество госпитализированных выросло до 37, всего заболевших было 44 человека. Школа переведена на дистанционный формат обучения. "У одного ребенка из заболевших в Канске выявлен сальмонеллез. Это девочка 8 лет, ученица второго класса. У других анализы еще не готовы", - сказал собеседник, уточнив, что число госпитализированных остается таким же, а обратившихся за медпомощью увеличилось до 48 человек.
https://ria.ru/20241118/moskva-1984447198.html
канск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, канск, красноярский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Канск, Красноярский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
У школьницы в Красноярском крае выявили сальмонеллез
У второклассницы отравившейся в школе в Красноярском крае, выявили сальмонеллез