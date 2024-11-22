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Рютте призвал глав Минобороны стран НАТО не сплетничать о Трампе - РИА Новости, 22.11.2024
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09:28 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/ryutte-1985128003.html
Рютте призвал глав Минобороны стран НАТО не сплетничать о Трампе
Рютте призвал глав Минобороны стран НАТО не сплетничать о Трампе - РИА Новости, 22.11.2024
Рютте призвал глав Минобороны стран НАТО не сплетничать о Трампе
Генсек НАТО Марк Рютте проинструктировал министров обороны стран альянса взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом, а не... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:28
2024-11-22T09:28
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте проинструктировал министров обороны стран альянса взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом, а не распространять сплетни о нем, пишет газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника. "Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой", - приводит издание слова Рютте, который выступил с таким посылом перед главами минобороны стран НАТО на этой неделе. Он также указал на необходимость гарантировать то, что США останутся на стороне Европы. Отмечается, что генсек НАТО помимо этого призвал министров увеличить расходы на оборону сверх 2% от ВВП. "Если... (конфликт на Украине) завершится победой России..., расходы на противодействие (президенту РФ Владимиру) Путину будут не 3% от ВВП, а 4% или 5%", - добавил он. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
https://ria.ru/20241122/miroshnik-1985115665.html
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в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, марк рютте, камала харрис, нато, nbc
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Марк Рютте, Камала Харрис, НАТО, NBC
Рютте призвал глав Минобороны стран НАТО не сплетничать о Трампе

Рютте призвал глав Минобороны НАТО не сплетничать о Трампе, а позвонить ему

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте проинструктировал министров обороны стран альянса взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом, а не распространять сплетни о нем, пишет газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.
"Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой", - приводит издание слова Рютте, который выступил с таким посылом перед главами минобороны стран НАТО на этой неделе.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Демократам в США не нравятся мирные инициативы Трампа, заявил Мирошник
Вчера, 05:53
Он также указал на необходимость гарантировать то, что США останутся на стороне Европы.
Отмечается, что генсек НАТО помимо этого призвал министров увеличить расходы на оборону сверх 2% от ВВП.
"Если... (конфликт на Украине) завершится победой России..., расходы на противодействие (президенту РФ Владимиру) Путину будут не 3% от ВВП, а 4% или 5%", - добавил он.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
МВФ оценил возможность пересмотра финансовой поддержки Украины при Трампе
21 ноября, 19:03
 
В миреСШАРоссияЕвропаДональд ТрампМарк РюттеКамала ХаррисНАТОNBC
 
 
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