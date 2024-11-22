Рютте призвал глав Минобороны стран НАТО не сплетничать о Трампе
Рютте призвал глав Минобороны НАТО не сплетничать о Трампе, а позвонить ему
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте проинструктировал министров обороны стран альянса взаимодействовать с победителем выборов президента США Дональдом Трампом, а не распространять сплетни о нем, пишет газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.
"Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой", - приводит издание слова Рютте, который выступил с таким посылом перед главами минобороны стран НАТО на этой неделе.
Он также указал на необходимость гарантировать то, что США останутся на стороне Европы.
Отмечается, что генсек НАТО помимо этого призвал министров увеличить расходы на оборону сверх 2% от ВВП.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.