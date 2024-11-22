https://ria.ru/20241122/rossiya-1985110290.html

Военные высоко оценили боевую эффективность БПЛА "Черника-2"

Военные высоко оценили боевую эффективность БПЛА "Черника-2" - РИА Новости, 22.11.2024

Военные высоко оценили боевую эффективность БПЛА "Черника-2"

Военнослужащие роты БПЛА 110-й бригады 51-й армии "Южной" группировки войск, работающие на донецком участке фронта, высоко оценили эффективность летящих на... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T03:07

2024-11-22T03:07

2024-11-22T03:07

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие роты БПЛА 110-й бригады 51-й армии "Южной" группировки войск, работающие на донецком участке фронта, высоко оценили эффективность летящих на расстояние до 100 километров разработанных в России беспилотников "Черника-2", рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Акаб". "Модель называется "Черника-2". Данный вид крыла поступает в подразделения - до 200 единиц в месяц. Дальность полета "птицы" зависит от уровня сигнала оборудования… Если хороший сигнал - можно пролететь до 100 километров… Данное крыло показало себя с хорошей стороны, дает хорошие результаты, и есть уже пораженные цели, и их много: техника, здания, блиндажи противника - до всего долетает", - рассказал РИА Новости "Акаб". Он уточнил, что детали к данным беспилотникам приходят в технический отдел роты БПЛА. Они собираются специалистами уже непосредственно в зоне спецоперации, там же ставят программное обеспечение, устанавливают заряд и проводят предварительную боевую проверку. "Несет снаряд по техническим характеристикам до 2,5 килограмма. Мы чуть-чуть увеличили мощность мотора, улучшили программное обеспечение - и снаряд можно положить до 3,5 килограмма", - рассказал собеседник агентства. Он также пояснил, что заряда батареи хватает на полет длительностью до двух часов без боекомплекта (БК), а с БК - на 1,5 часа. Основные цели для данного БПЛА - поражение зданий, блиндажей, техники и живой силы противника.

https://ria.ru/20241121/akhmat-1984934483.html

https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html

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безопасность, россия