https://ria.ru/20241122/rossija-1985264991.html

Смоленский губернатор предложил продвинуть бренд "Сделано в России"

Смоленский губернатор предложил продвинуть бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 22.11.2024

Смоленский губернатор предложил продвинуть бренд "Сделано в России"

Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил использовать в продвижении национального бренда "Сделано в России" опыт региона по созданию... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:12

2024-11-22T19:12

2024-11-22T19:12

экономика

технологии

смоленская область

смоленск

россия

василий анохин

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил использовать в продвижении национального бренда "Сделано в России" опыт региона по созданию сгенерированных ИИ видеороликов, презентующих компанию и ее продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона. В пятницу в Смоленске проходит главный день форума "Есть ли будущее у экспорта?", на который в регион приехали генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, представители органов власти и бизнеса, эксперты во внешнеэкономической деятельности из других регионов России, а также из Беларуси и Казахстана. Губернатор региона отметил, что перед началом форума велись обсуждения с генеральным директором РЭЦ, а именно поднимались вопросы дальнейшего укрепления партнерских отношений правительства области и РЭЦ. "Договорились о сотрудничестве для увеличения оказываемых региональным центром поддержки экспорта услуг. Сегодня смоленский ЦПЭ реализует 20 финансовых и 500 нефинансовых продуктов, спрос на которые постоянно растет", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор предложил использовать в продвижении национального бренда "Сделано в России" опыт Смоленской области по созданию сгенерированных ИИ видеороликов, презентующих компанию и ее продукцию. Такие материалы помогают представлять товары на международных площадках, а также легко настраиваются под языки любой страны. "В повестке встречи еще был вопрос о создании на базе регионального ЦПЭ Центра торгового взаимодействия бизнеса из России и Беларуси. Наши специалисты в ВЭД обладают лучшими компетенциями в налаживании экспорта в братское сопредельное государство. Это поможет отечественным компаниями найти новых деловых партнеров и рынки сбыта", - отметил Анохин. Он также поблагодарил генерального директора РЭЦ за визит в Смоленск и участие в форуме, выразив уверенность, что сотрудничество правительства области и Центр выйдет на новый уровень.

https://ria.ru/20241021/smolensk-1979177153.html

https://ria.ru/20241010/forum-1977453887.html

смоленская область

смоленск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, технологии, смоленская область, смоленск, россия, василий анохин, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)