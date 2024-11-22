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Смоленский губернатор предложил продвинуть бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 22.11.2024
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19:12 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/rossija-1985264991.html
Смоленский губернатор предложил продвинуть бренд "Сделано в России"
Смоленский губернатор предложил продвинуть бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 22.11.2024
Смоленский губернатор предложил продвинуть бренд "Сделано в России"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил использовать в продвижении национального бренда "Сделано в России" опыт региона по созданию... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:12
2024-11-22T19:12
экономика
технологии
смоленская область
смоленск
россия
василий анохин
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил использовать в продвижении национального бренда "Сделано в России" опыт региона по созданию сгенерированных ИИ видеороликов, презентующих компанию и ее продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона. В пятницу в Смоленске проходит главный день форума "Есть ли будущее у экспорта?", на который в регион приехали генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, представители органов власти и бизнеса, эксперты во внешнеэкономической деятельности из других регионов России, а также из Беларуси и Казахстана. Губернатор региона отметил, что перед началом форума велись обсуждения с генеральным директором РЭЦ, а именно поднимались вопросы дальнейшего укрепления партнерских отношений правительства области и РЭЦ. "Договорились о сотрудничестве для увеличения оказываемых региональным центром поддержки экспорта услуг. Сегодня смоленский ЦПЭ реализует 20 финансовых и 500 нефинансовых продуктов, спрос на которые постоянно растет", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор предложил использовать в продвижении национального бренда "Сделано в России" опыт Смоленской области по созданию сгенерированных ИИ видеороликов, презентующих компанию и ее продукцию. Такие материалы помогают представлять товары на международных площадках, а также легко настраиваются под языки любой страны. "В повестке встречи еще был вопрос о создании на базе регионального ЦПЭ Центра торгового взаимодействия бизнеса из России и Беларуси. Наши специалисты в ВЭД обладают лучшими компетенциями в налаживании экспорта в братское сопредельное государство. Это поможет отечественным компаниями найти новых деловых партнеров и рынки сбыта", - отметил Анохин. Он также поблагодарил генерального директора РЭЦ за визит в Смоленск и участие в форуме, выразив уверенность, что сотрудничество правительства области и Центр выйдет на новый уровень.
https://ria.ru/20241021/smolensk-1979177153.html
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экономика, технологии, смоленская область, смоленск, россия, василий анохин, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Технологии, Смоленская область, Смоленск, Россия, Василий Анохин, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Смоленский губернатор предложил продвинуть бренд "Сделано в России"

Смоленский губернатор Анохин предложил использовать нацбренд "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин предложил использовать в продвижении национального бренда "Сделано в России" опыт региона по созданию сгенерированных ИИ видеороликов, презентующих компанию и ее продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу в Смоленске проходит главный день форума "Есть ли будущее у экспорта?", на который в регион приехали генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, представители органов власти и бизнеса, эксперты во внешнеэкономической деятельности из других регионов России, а также из Беларуси и Казахстана.
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Губернатор региона отметил, что перед началом форума велись обсуждения с генеральным директором РЭЦ, а именно поднимались вопросы дальнейшего укрепления партнерских отношений правительства области и РЭЦ.
"Договорились о сотрудничестве для увеличения оказываемых региональным центром поддержки экспорта услуг. Сегодня смоленский ЦПЭ реализует 20 финансовых и 500 нефинансовых продуктов, спрос на которые постоянно растет", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор предложил использовать в продвижении национального бренда "Сделано в России" опыт Смоленской области по созданию сгенерированных ИИ видеороликов, презентующих компанию и ее продукцию. Такие материалы помогают представлять товары на международных площадках, а также легко настраиваются под языки любой страны.
"В повестке встречи еще был вопрос о создании на базе регионального ЦПЭ Центра торгового взаимодействия бизнеса из России и Беларуси. Наши специалисты в ВЭД обладают лучшими компетенциями в налаживании экспорта в братское сопредельное государство. Это поможет отечественным компаниями найти новых деловых партнеров и рынки сбыта", - отметил Анохин.
Он также поблагодарил генерального директора РЭЦ за визит в Смоленск и участие в форуме, выразив уверенность, что сотрудничество правительства области и Центр выйдет на новый уровень.
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ЭкономикаТехнологииСмоленская областьСмоленскРоссияВасилий АнохинВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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