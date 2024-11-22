https://ria.ru/20241122/rossija-1985182578.html

Песков рассказал о предупреждении для США о запуске "Орешника"

Песков рассказал о предупреждении для США о запуске "Орешника" - РИА Новости, 22.11.2024

Песков рассказал о предупреждении для США о запуске "Орешника"

Россия направила США автоматическое предупреждение о запуске "Орешника" в связи с тем что ракета является баллистической, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:13

2024-11-22T13:13

2024-11-22T13:13

космос - риа наука

россия

дмитрий песков

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия направила США автоматическое предупреждение о запуске "Орешника" в связи с тем что ракета является баллистической, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Существует Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности - НЦУЯО, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с такой же системой, которая в США. И вот в явочном автоматическом режиме по этой системе было отправлено предупреждение за 30 минут до пуска, потому что ракета малой и средней дальности. То есть она не вызывает обязанностей, как межконтинентальная ракета, но всё же, поскольку она баллистическая, то работает этот центр в автоматическом режиме", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что Российская Федерация не имеет обязательства делать нотификацию насчёт этого пуска. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Также ранее Песков сообщил РИА Новости, что Россия никого не должна была ставить в известность об испытаниях ракеты средней дальности, таких обязательств нет.

https://ria.ru/20241121/medvedev-1985094020.html

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космос - риа наука, россия, дмитрий песков, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"