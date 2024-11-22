https://ria.ru/20241122/rossija-1985180040.html

Россия ответит, если кто-то выведет в космос оружие, заявили в "Роскосмосе"

Россия ответит, если кто-то выведет в космос оружие, заявили в "Роскосмосе" - РИА Новости, 22.11.2024

Россия ответит, если кто-то выведет в космос оружие, заявили в "Роскосмосе"

Россия будет реагировать, если какая-то страна выведет в космос оружие, такие наработки в РФ есть, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:06

2024-11-22T13:06

2024-11-22T13:06

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия будет реагировать, если какая-то страна выведет в космос оружие, такие наработки в РФ есть, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Россия вообще всегда непреклонно и последовательно отстаивает позицию невывода в космос какого-либо оружия. Ну, скажем так, вероятность, что оно может там появиться, оно зависит от соотношения сторон. И, в принципе, если какая-то страна рискнёт использовать космическое пространство как арену боевых действий и выведет какой-то вид оружия в космос, то России, конечно, придётся адекватным образом реагировать на это", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live. Он уточнил что "наработки такие у России есть". Однако, как подчеркнул гендиректор "Роскосмоса", РФ никогда первой не пойдёт на размещение вооружений на орбите. Он подчеркнул, что Москва действует в рамках подписанного в 1967 году международного соглашения, гласящего о том, что космическое пространство планеты, включая Луну, являются предметом только мирного использования. "Ещё с 2004 года Россия выступила с инициативой неприменения оружия в космосе, невывода оружия первыми в космос до тех пор, пока будет… не будет достоверно известно, что какая-то другая страна это сделала. И к этой инициативе, насколько мне известно, присоединились уже около 36 стран. Мы всегда используем любые международные площадки и призываем к разработке всеобъемлющего, юридически обязывающего документа, который исключил бы угрозы космическим аппаратам и вообще объектам в космосе и вывода какого-либо оружия", - заверил Борисов.

https://ria.ru/20241119/putin-1984565370.html

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