Россия ответит, если кто-то выведет в космос оружие, заявили в "Роскосмосе"
Борисов: Россия будет реагировать, если какая-то страна выведет в космос оружие
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Россия будет реагировать, если какая-то страна выведет в космос оружие, такие наработки в РФ есть, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Россия вообще всегда непреклонно и последовательно отстаивает позицию невывода в космос какого-либо оружия. Ну, скажем так, вероятность, что оно может там появиться, оно зависит от соотношения сторон. И, в принципе, если какая-то страна рискнёт использовать космическое пространство как арену боевых действий и выведет какой-то вид оружия в космос, то России, конечно, придётся адекватным образом реагировать на это", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live.
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Он уточнил что "наработки такие у России есть". Однако, как подчеркнул гендиректор "Роскосмоса", РФ никогда первой не пойдёт на размещение вооружений на орбите. Он подчеркнул, что Москва действует в рамках подписанного в 1967 году международного соглашения, гласящего о том, что космическое пространство планеты, включая Луну, являются предметом только мирного использования.
"Ещё с 2004 года Россия выступила с инициативой неприменения оружия в космосе, невывода оружия первыми в космос до тех пор, пока будет… не будет достоверно известно, что какая-то другая страна это сделала. И к этой инициативе, насколько мне известно, присоединились уже около 36 стран. Мы всегда используем любые международные площадки и призываем к разработке всеобъемлющего, юридически обязывающего документа, который исключил бы угрозы космическим аппаратам и вообще объектам в космосе и вывода какого-либо оружия", - заверил Борисов.