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"Роскосмос" готов нарастить выпуск ракетного вооружения - РИА Новости, 22.11.2024
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19:58 22.11.2024 (обновлено: 20:12 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/roskosmos-1985274025.html
"Роскосмос" готов нарастить выпуск ракетного вооружения
"Роскосмос" готов нарастить выпуск ракетного вооружения - РИА Новости, 22.11.2024
"Роскосмос" готов нарастить выпуск ракетного вооружения
Предприятия "Роскосмоса", занимающиеся производством ракетного вооружения, способны нарастить его объёмы кратно, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации Юрий РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:58
2024-11-22T20:12
безопасность
россия
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса", занимающиеся производством ракетного вооружения, способны нарастить его объёмы кратно, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса "высокоточные". Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить", - сказал Борисов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК.Он отметил, что предприятия ракетно-космической отрасли, задействованные в производстве боевой ракетной техники, ритмично и без замечаний выполняют обязательства по гособоронзаказу."В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса "высокоточные". Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить", - сказал Борисов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК.
https://ria.ru/20241122/putin-1985273430.html
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безопасность, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос
Безопасность, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос
"Роскосмос" готов нарастить выпуск ракетного вооружения

Борисов: "Роскосмос" способен кратно нарастить выпуск ракетного вооружения

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса", занимающиеся производством ракетного вооружения, способны нарастить его объёмы кратно, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
"В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса "высокоточные". Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить", - сказал Борисов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК.
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Он отметил, что предприятия ракетно-космической отрасли, задействованные в производстве боевой ракетной техники, ритмично и без замечаний выполняют обязательства по гособоронзаказу.
"В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса "высокоточные". Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить", - сказал Борисов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК.
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