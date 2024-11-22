https://ria.ru/20241122/roskosmos-1985274025.html

"Роскосмос" готов нарастить выпуск ракетного вооружения

"Роскосмос" готов нарастить выпуск ракетного вооружения - РИА Новости, 22.11.2024

"Роскосмос" готов нарастить выпуск ракетного вооружения

Предприятия "Роскосмоса", занимающиеся производством ракетного вооружения, способны нарастить его объёмы кратно, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации Юрий РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:58

2024-11-22T19:58

2024-11-22T20:12

безопасность

россия

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

роскосмос

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса", занимающиеся производством ракетного вооружения, способны нарастить его объёмы кратно, заявил в пятницу гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса "высокоточные". Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить", - сказал Борисов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК.Он отметил, что предприятия ракетно-космической отрасли, задействованные в производстве боевой ракетной техники, ритмично и без замечаний выполняют обязательства по гособоронзаказу."В кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса "высокоточные". Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить", - сказал Борисов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК.

https://ria.ru/20241122/putin-1985273430.html

https://ria.ru/20241122/rossija-1985180040.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос