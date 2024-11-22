https://ria.ru/20241122/rogov-1985205772.html

Рогов рассказал о пораженных "Орешником" целях в Днепропетровске

Рогов рассказал о пораженных "Орешником" целях в Днепропетровске - РИА Новости, 22.11.2024

Рогов рассказал о пораженных "Орешником" целях в Днепропетровске

Среди пораженных новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" на "Южном машиностроительном заводе имени А. М. Макарова" ("Южмаш") в РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:42

2024-11-22T14:42

2024-11-22T14:42

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днепропетровск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Среди пораженных новейшей гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" на "Южном машиностроительном заводе имени А. М. Макарова" ("Южмаш") в Днепропетровске были цеха, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. "Согласно полученным оперативным данным, ракетным ударом было поражено несколько цехов "Южмаша", степень их разрушения уточняется. В цехах производили реактивные снаряды, а также собирали БПЛА", - сказал Рогов. "Южный машиностроительный завод" имени Макарова" ("Южмаш") - крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники, основанное в 1951 году. С момента своего создания был тесно связан с разработкой и производством баллистических ракет стратегического назначения.

https://ria.ru/20241122/evropa-1985196761.html

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россия, днепропетровск, украина, владимир рогов, владимир путин, южмаш