https://ria.ru/20241122/rogov-1985109610.html

Рогов рассказал, какое послание получил Запад от Путина

Рогов рассказал, какое послание получил Запад от Путина - РИА Новости, 22.11.2024

Рогов рассказал, какое послание получил Запад от Путина

Коллективный Запад получил от президента России Владимира Путина жесткое и четкое послание о том, что за любое посягательство на суверенитет РФ последует... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T02:50

2024-11-22T02:50

2024-11-22T02:50

владимир рогов

россия

украина

днепропетровск

владимир путин

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад получил от президента России Владимира Путина жесткое и четкое послание о том, что за любое посягательство на суверенитет РФ последует страшное возмездие, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Путин подчеркнул, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России. Глава государства также отметил, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против нее. Он добавил, что РФ будет заранее предлагать мирным жителям Украины и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения. "Коллективный Запад получил от нашего президента четкое, жесткое и понятное послание без всяких двоечтений. В нем дипломатично и вежливо донесено, что за любое посягательство на суверенитет нашей страны последует страшное возмездие. Время увещеваний и призывов к противнику о здравомыслии с нашей стороны прошло. К сожалению, враг понимает и уважает только язык силы", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, президент России продемонстрировал гуманизм по отношению к украинскому народу, оказавшемуся "в заложниках у марионеточного киевского режима во главе с диктатором Владимиром Зеленским". "Именно поэтому наш президент сделал акцент на том, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям покинуть зоны возможного поражения стратегических и военных объектов киевского режима ракетными системами, такими как "Орешник", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20241120/vsu-1984741232.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

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владимир рогов, россия, украина, днепропетровск, владимир путин, владимир зеленский