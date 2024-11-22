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Врачи успешно приняли роды у женщины, раненной в Крокусе - РИА Новости, 22.11.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:23 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/rody-1985164906.html
Врачи успешно приняли роды у женщины, раненной в Крокусе
Врачи успешно приняли роды у женщины, раненной в Крокусе - РИА Новости, 22.11.2024
Врачи успешно приняли роды у женщины, раненной в Крокусе
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского (МОНИИАГ) приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:23
2024-11-22T12:23
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
красногорск
брянская область
роман шмаков
крокус сити холл
крокус
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского (МОНИИАГ) приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение в грудь в ходе теракта в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "На протяжении почти всей беременности состояние будущей мамы и плода находилось под контролем наших специалистов. Учитывая особенности анамнеза, за 1,5 недели до предполагаемых родов мы приняли женщину на дородовую госпитализацию. На 40-й неделе беременности у пациентки развилась родовая деятельность. В связи с осложнениями в родах было произведено кесарево сечение. На свет появилась здоровая девочка весом 3350 граммов и ростом 52 сантиметра", - рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в ведомстве, в настоящее время мама с ребенком чувствуют себя хорошо и выписаны домой. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.
https://ria.ru/20241117/memorial-1984212219.html
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), красногорск, брянская область, роман шмаков, крокус сити холл, крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Красногорск, Брянская область, Роман Шмаков, Крокус Сити Холл, Крокус, Общество
Врачи успешно приняли роды у женщины, раненной в Крокусе

Врачи успешно приняли роды у 42-летней женщины, раненной в грудь в Крокусе

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи МОНИИАГ приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение в грудь в ходе теракта в "Крокус сити холле"
Врачи МОНИИАГ приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение в грудь в ходе теракта в Крокус сити холле - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи МОНИИАГ приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение в грудь в ходе теракта в "Крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского (МОНИИАГ) приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение в грудь в ходе теракта в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"На протяжении почти всей беременности состояние будущей мамы и плода находилось под контролем наших специалистов. Учитывая особенности анамнеза, за 1,5 недели до предполагаемых родов мы приняли женщину на дородовую госпитализацию. На 40-й неделе беременности у пациентки развилась родовая деятельность. В связи с осложнениями в родах было произведено кесарево сечение. На свет появилась здоровая девочка весом 3350 граммов и ростом 52 сантиметра", - рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков, слова которого приводятся в сообщении.
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Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)КрасногорскБрянская областьРоман ШмаковКрокус Сити ХоллКрокусОбщество
 
 
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