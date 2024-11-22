Врачи успешно приняли роды у женщины, раненной в Крокусе
Врачи успешно приняли роды у 42-летней женщины, раненной в грудь в Крокусе
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи МОНИИАГ приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение в грудь в ходе теракта в "Крокус сити холле"
Врачи МОНИИАГ приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение в грудь в ходе теракта в "Крокус сити холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского (МОНИИАГ) приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение в грудь в ходе теракта в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
"На протяжении почти всей беременности состояние будущей мамы и плода находилось под контролем наших специалистов. Учитывая особенности анамнеза, за 1,5 недели до предполагаемых родов мы приняли женщину на дородовую госпитализацию. На 40-й неделе беременности у пациентки развилась родовая деятельность. В связи с осложнениями в родах было произведено кесарево сечение. На свет появилась здоровая девочка весом 3350 граммов и ростом 52 сантиметра", - рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков, слова которого приводятся в сообщении.
Поджегший мемориал жертвам теракта в "Крокусе" москвич раскаялся
17 ноября, 05:43
Как отметили в ведомстве, в настоящее время мама с ребенком чувствуют себя хорошо и выписаны домой.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
20 ноября, 14:31