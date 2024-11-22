https://ria.ru/20241122/rody-1985164906.html

Врачи успешно приняли роды у женщины, раненной в Крокусе

Врачи успешно приняли роды у женщины, раненной в Крокусе - РИА Новости, 22.11.2024

Врачи успешно приняли роды у женщины, раненной в Крокусе

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского (МОНИИАГ) приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:23

2024-11-22T12:23

2024-11-22T12:23

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

красногорск

брянская область

роман шмаков

крокус сити холл

крокус

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского (МОНИИАГ) приняли роды у 42-летней женщины, получившей на раннем этапе беременности огнестрельное ранение в грудь в ходе теракта в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. "На протяжении почти всей беременности состояние будущей мамы и плода находилось под контролем наших специалистов. Учитывая особенности анамнеза, за 1,5 недели до предполагаемых родов мы приняли женщину на дородовую госпитализацию. На 40-й неделе беременности у пациентки развилась родовая деятельность. В связи с осложнениями в родах было произведено кесарево сечение. На свет появилась здоровая девочка весом 3350 граммов и ростом 52 сантиметра", - рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков, слова которого приводятся в сообщении. Как отметили в ведомстве, в настоящее время мама с ребенком чувствуют себя хорошо и выписаны домой. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.

https://ria.ru/20241117/memorial-1984212219.html

https://ria.ru/20241120/krokus-1984829215.html

московская область (подмосковье)

красногорск

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), красногорск, брянская область, роман шмаков, крокус сити холл, крокус, общество