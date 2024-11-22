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ВС признал "Форум свободных государств постРоссии"* террористическим - РИА Новости, 22.11.2024
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15:42 22.11.2024 (обновлено: 16:53 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/reestr-1985221867.html
ВС признал "Форум свободных государств постРоссии"* террористическим
ВС признал "Форум свободных государств постРоссии"* террористическим - РИА Новости, 22.11.2024
ВС признал "Форум свободных государств постРоссии"* террористическим
Верховный суд России признал "Форум свободных государств постРоссии"* и 172 его структурных подразделения террористическими организациями, сообщает Генеральная... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:42
2024-11-22T16:53
россия
польша
происшествия
верховный суд рф
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Верховный суд России признал "Форум свободных государств постРоссии"* и 172 его структурных подразделения террористическими организациями, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Верховный суд Российской Федерации по иску Генерального прокурора Российской Федерации признал террористической международную организацию "Форум свободных государств постРоссии"*, созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году.По информации ведомства, организацией руководят скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений. Своей задачей они видят разделение России на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран.В качестве методов достижения целей форум использует призывы к участию в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, совершению терактов и диверсий, содействию террористической деятельности. Со структурными подразделениями форум взаимодействует через продвижение антироссийских идей о незаконном выходе территорий из состава нашей страны, поясняется в релизе."Форум свободных государств постРоссии*" действует с начала 2022 года. В число организаторов форума входят ряд политиков Евросоюза, США, Японии и лояльных Западу стран Юго-Восточной Азии, а также члены украинского бизнес-сообщества. Поддержку Форума на регулярной основе оказывают такие организации, как американские Jamestown Foundation Hudson Institute**, признанные нежелательными в России.Помимо правоприменительной практики для подготовки иска о запрете деятельности структуры использовались материалы двух междисциплинарных исследований векторных центров Корсовета при Минобрнауки России, подготовленных при координации Аналитического центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Сам тезис о так называемой "деколонизации" России – очевидная фальсификация истории. Он выдает мышление уроженцев тех западных стран, у которых "в анамнезе" реальные преступления колониализма – от работорговли в Африке до "опиумных войн" в Китае. История нашей страны не имеет с этим ничего общего. На протяжении столетий основным содержанием "собирания земель" являлось не покорение заморских территорий, а вовлечение присоединяемых народов в общероссийское политическое пространство, предоставление им возможности развиваться наравне с другими народами. Это определило специфику формирования российской государственности, её надэтнический и поликонфессиональный характер", - пояснил РИА Новости директор Института информационной и медиабезопасности МГЮА, кандидат юридических наук Владимир Никишин.* Признаны террористическими организациями в России** Организация признана нежелательной в России
https://ria.ru/20241122/reestr-1985221867.html
https://ria.ru/20241025/rosfinmonitoring-1980101430.html
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россия, польша, происшествия, верховный суд рф, сша, вооруженные силы украины
Россия, Польша, Происшествия, Верховный суд РФ, США, Вооруженные силы Украины
ВС признал "Форум свободных государств постРоссии"* террористическим

Верховный суд признал "Форум свободных государств постРоссии" террористическим

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Верховный суд России признал "Форум свободных государств постРоссии"* и 172 его структурных подразделения террористическими организациями, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Российской Федерации по иску Генерального прокурора Российской Федерации признал террористической международную организацию "Форум свободных государств постРоссии"*, созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
ВС признал "Форум свободных государств постРоссии"* террористическим
Вчера, 15:42
По информации ведомства, организацией руководят скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений. Своей задачей они видят разделение России на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран.
В качестве методов достижения целей форум использует призывы к участию в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, совершению терактов и диверсий, содействию террористической деятельности. Со структурными подразделениями форум взаимодействует через продвижение антироссийских идей о незаконном выходе территорий из состава нашей страны, поясняется в релизе.
"Форум свободных государств постРоссии*" действует с начала 2022 года. В число организаторов форума входят ряд политиков Евросоюза, США, Японии и лояльных Западу стран Юго-Восточной Азии, а также члены украинского бизнес-сообщества. Поддержку Форума на регулярной основе оказывают такие организации, как американские Jamestown Foundation Hudson Institute**, признанные нежелательными в России.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Организацию "Авангард народной воли"* признали террористической
25 октября, 15:45
Помимо правоприменительной практики для подготовки иска о запрете деятельности структуры использовались материалы двух междисциплинарных исследований векторных центров Корсовета при Минобрнауки России, подготовленных при координации Аналитического центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сам тезис о так называемой "деколонизации" России – очевидная фальсификация истории. Он выдает мышление уроженцев тех западных стран, у которых "в анамнезе" реальные преступления колониализма – от работорговли в Африке до "опиумных войн" в Китае. История нашей страны не имеет с этим ничего общего. На протяжении столетий основным содержанием "собирания земель" являлось не покорение заморских территорий, а вовлечение присоединяемых народов в общероссийское политическое пространство, предоставление им возможности развиваться наравне с другими народами. Это определило специфику формирования российской государственности, её надэтнический и поликонфессиональный характер", - пояснил РИА Новости директор Института информационной и медиабезопасности МГЮА, кандидат юридических наук Владимир Никишин.
* Признаны террористическими организациями в России
** Организация признана нежелательной в России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Проект "Говорит НеМосква"* внесли в реестр иноагентов
8 ноября, 17:04
 
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