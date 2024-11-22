https://ria.ru/20241122/reestr-1985221867.html

ВС признал "Форум свободных государств постРоссии"* террористическим

ВС признал "Форум свободных государств постРоссии"* террористическим - РИА Новости, 22.11.2024

ВС признал "Форум свободных государств постРоссии"* террористическим

Верховный суд России признал "Форум свободных государств постРоссии"* и 172 его структурных подразделения террористическими организациями, сообщает Генеральная... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:42

2024-11-22T15:42

2024-11-22T16:53

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Верховный суд России признал "Форум свободных государств постРоссии"* и 172 его структурных подразделения террористическими организациями, сообщает Генеральная прокуратура РФ."Верховный суд Российской Федерации по иску Генерального прокурора Российской Федерации признал террористической международную организацию "Форум свободных государств постРоссии"*, созданную в форме общественного движения в Польше в 2022 году.По информации ведомства, организацией руководят скрывшиеся за границей так называемые лидеры национал-сепаратистских движений. Своей задачей они видят разделение России на отдельные государства, подчиненные влиянию недружественных стран.В качестве методов достижения целей форум использует призывы к участию в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, совершению терактов и диверсий, содействию террористической деятельности. Со структурными подразделениями форум взаимодействует через продвижение антироссийских идей о незаконном выходе территорий из состава нашей страны, поясняется в релизе."Форум свободных государств постРоссии*" действует с начала 2022 года. В число организаторов форума входят ряд политиков Евросоюза, США, Японии и лояльных Западу стран Юго-Восточной Азии, а также члены украинского бизнес-сообщества. Поддержку Форума на регулярной основе оказывают такие организации, как американские Jamestown Foundation Hudson Institute**, признанные нежелательными в России.Помимо правоприменительной практики для подготовки иска о запрете деятельности структуры использовались материалы двух междисциплинарных исследований векторных центров Корсовета при Минобрнауки России, подготовленных при координации Аналитического центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Сам тезис о так называемой "деколонизации" России – очевидная фальсификация истории. Он выдает мышление уроженцев тех западных стран, у которых "в анамнезе" реальные преступления колониализма – от работорговли в Африке до "опиумных войн" в Китае. История нашей страны не имеет с этим ничего общего. На протяжении столетий основным содержанием "собирания земель" являлось не покорение заморских территорий, а вовлечение присоединяемых народов в общероссийское политическое пространство, предоставление им возможности развиваться наравне с другими народами. Это определило специфику формирования российской государственности, её надэтнический и поликонфессиональный характер", - пояснил РИА Новости директор Института информационной и медиабезопасности МГЮА, кандидат юридических наук Владимир Никишин.* Признаны террористическими организациями в России** Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20241122/reestr-1985221867.html

https://ria.ru/20241025/rosfinmonitoring-1980101430.html

https://ria.ru/20241108/reestr-1982726618.html

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россия, польша, происшествия, верховный суд рф, сша, вооруженные силы украины