https://ria.ru/20241122/rakety-1985262584.html

На Западе объяснили Зеленскому, на каком языке говорят ракеты

На Западе объяснили Зеленскому, на каком языке говорят ракеты - РИА Новости, 22.11.2024

На Западе объяснили Зеленскому, на каком языке говорят ракеты

Удар российского "Орешника" по объекту ВПК в Днепропетровске объяснил Владимиру Зеленскому, утверждавшему, что "ракеты сами за себя скажут", на каком языке они... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:51

2024-11-22T18:51

2024-11-22T19:01

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

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владимир зеленский

чей боуз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Удар российского "Орешника" по объекту ВПК в Днепропетровске объяснил Владимиру Зеленскому, утверждавшему, что "ракеты сами за себя скажут", на каком языке они это делают, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Изучив заголовки статей украинского англоязычного интернет-СМИ The Kyiv Independent, журналист заявил, что ракеты действительно "разговаривают", но говорят они совсем не на том языке, на котором хотелось бы Зеленскому."Какая разница за три дня. Ракеты определенно говорят. Но на русском", — написал он.В понедельник, 18 ноября, издание The Kyiv Independent после новостей о запуске Украиной ракет ATACMS по российской территории выпустило статью с заголовком "Ракеты сами за себя скажут" — Зеленский отреагировал на сообщения о разрешении наносить дальнобойные удары". В четверг, 21 ноября, после удара Росси по Украине ракетой "Орешник" вышла статья под заголовком "Зеленский заявил, что Путин использует Украину как полигон".Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241122/pomolitsya-1985254237.html

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