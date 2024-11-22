https://ria.ru/20241122/rakety-1985249050.html
В Курской области сбили три украинские ракеты
В Курской области сбили три украинские ракеты - РИА Новости, 22.11.2024
В Курской области сбили три украинские ракеты
Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью в пятницу днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:36
2024-11-22T17:36
2024-11-22T17:42
специальная военная операция на украине
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безопасность
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КУРСК, 22 ноя - РИА Новости. Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью в пятницу днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Три украинские ракеты сегодня днем уничтожены в небе Курской области. Спасибо нашим бойцам ПВО и защитникам границы", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20241122/kurskaya-1985244094.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Безопасность
В Курской области сбили три украинские ракеты
ПВО сбила три украинские ракеты в небе над Курской областью