https://ria.ru/20241122/rakety-1985249050.html

В Курской области сбили три украинские ракеты

В Курской области сбили три украинские ракеты - РИА Новости, 22.11.2024

В Курской области сбили три украинские ракеты

Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью в пятницу днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:36

2024-11-22T17:36

2024-11-22T17:42

специальная военная операция на украине

курская область

украина

безопасность

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КУРСК, 22 ноя - РИА Новости. Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью в пятницу днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Три украинские ракеты сегодня днем уничтожены в небе Курской области. Спасибо нашим бойцам ПВО и защитникам границы", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20241122/kurskaya-1985244094.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, украина, безопасность