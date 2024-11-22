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В Курской области сбили три украинские ракеты - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 22.11.2024 (обновлено: 17:42 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/rakety-1985249050.html
В Курской области сбили три украинские ракеты
В Курской области сбили три украинские ракеты - РИА Новости, 22.11.2024
В Курской области сбили три украинские ракеты
Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью в пятницу днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:36
2024-11-22T17:42
специальная военная операция на украине
курская область
украина
безопасность
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КУРСК, 22 ноя - РИА Новости. Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью в пятницу днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Три украинские ракеты сегодня днем уничтожены в небе Курской области. Спасибо нашим бойцам ПВО и защитникам границы", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20241122/kurskaya-1985244094.html
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курская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Безопасность
В Курской области сбили три украинские ракеты

ПВО сбила три украинские ракеты в небе над Курской областью

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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КУРСК, 22 ноя - РИА Новости. Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью в пятницу днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Три украинские ракеты сегодня днем уничтожены в небе Курской области. Спасибо нашим бойцам ПВО и защитникам границы", - написал Смирнов.
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